FETÖ İddianamesinden Rasim Ozan ve Cem Küçük Çıktı

FETÖ yöneticiliğiyle suçlanan işadamı Küçükbay, hem Sabah’ın hem de Star’ın patronlarıyla görüşüp, Rasim Ozan Kütahyalı ve Cem Küçük’ün kendi aleyhine yazmalarını engellettiğini ileri sürdü.

İzmir’de FETÖ üyeliği ve yöneticiliği iddiasıyla tutuklanan işadamları hakkında iddianame hazırlandı. Örgüt içerisinde “Babalar Grubu” olarak bilinen ve FETÖ’yü finanse ettiği iddia edilen işadamlarına dair iddianamede medyayla ilgili de çarpıcı bilgiler yer aldı.

Orkide yağlarının sahibi Ahmet Küçükbay’ın iddianamede yer alan 16 Ağustos 2016 tarihinde verdiği Emniyet ifadesinde, kendisinin FETÖ’den kopuş sürecinin Mart 2014’te gerçekleşen TUSKON toplantısında başladığını ve 2015 yılı Ekim ayına kadar sürdüğünü söyledi. Küçükbay ifadesinde ayrıca, dönemin Star yazarı Cem Küçük ve Sabah yazarı Rasim Ozan Kütahyalı’yla ilgili de açıklamalarda bulundu. Küçükbay şunları söyledi:

“Bu sürecin sonunda yapmış olduğum bu açıklamalardan sonra 1 Kasım seçimlerinden bir ay kadar önce Sabah Gazetesinde yazar olan Rasim Ozan Kütahyalı paralel yapıya ait olduğuma ilişkin bazı köşe yazıları yazıp Beyaz TV kanalında konuşmalar yapmaya başladı. Ayrıca Star Gazetesinde gazeteci yazar olan Cem Küçük de aynı şekilde aleyhimde yazılar yazıp Kanal 24 ‘te konuşmalar yapmaya başlayarak devam etti.”

FETÖ yöneticiliğiyle suçlanan işadamı Küçükbay, hem Sabah’ın hem de Star’ın patronlarıyla görüşüp, Rasim Ozan Kütahyalı ve Cem Küçük’ün kendi aleyhine yazmalarını engellettiğini ileri sürdü.

ENSAR’A 3 MİLYON DOLARLIK BAĞIŞ İSTEĞİ

Hakkında çıkan yazılarla ilgili ilk olarak işadamı Selim Gökdemir’le görüştüklerini söyleyen Küçükbay ifadesinde şu iddialarda bulundu:

“Gökdemir bana ‘Ahmet abi bu yazılan çizilenleri gördükçe çok üzülüyoruz sen biraz ağır adamsın senin siyasi çevren de fazla yoktur eğer müsaade edersen bu konu ile ilgili ben birkaç görüşme yapayım bu Rasim bunları neye göre kime göre yazıyor, benim Serhat Albayrak ile aram iyi onunla bu konuyu konuşmak istiyorum’ dedi. Ben de kendisine yaşamış olduğum üzüntüyü ve rahatsızlığı dile getirerek ‘Sen bir görüş bakalım ne yapabiliriz’ dedim. Pazartesi günü Selim Gökdemir‘in aynı iş merkezinde bulunan ofisine gittim. Selim ile yaptığımız görüşmede kendisi bana ‘Senin için Serhat Albayrak ile görüştüm önce Sabah gazetesinde bir röportaj yapağız, ayrıca Ensar Vakfı’ndan birkaç kişi ile görüştüm, biliyorsun Sayın Cumhurbaşkanımız Ensar Vakfı’nı sever, değer verir, buraya bir miktar yardım yapacağız; birkaç hafta içerisinde de bu sorunlar ortadan kalkacak’ dedi. Ben de tamam o zaman, ne yapmamız lazımsa yapalım dedim. Bunun üzerine kendisi bana ‘Abi sen ilk başta 3.000.000,00 USD bir bağış yap, daha sonra bakarız’ dedi. Ben de bu rakamı duyunca önce şok oldum. Kendisine ‘Neyin bağışıymış bu, bu kadar bağış mı olur, peki nasıl yapacakmışız bu bağışı, hangi bankaya nasıl yatıracakmışız’ dedim. Kendisi ‘Yok abi sen bana bu parayı yarın nakit getir elden’ dedi. Ben de bu yardımda şirket veya kendi isminin olup olmayacağını, bu şekli ile isminin hiçbir şekilde geçmeyeceğini yıllardır bu bağışları resmi olarak yaptığımı dile getirdim.”

SERHAT ALBAYRAK’LA GÖRÜŞME

“Selim ile yaptığım bu görüşmeden sonra yine Rasim ve Cem basın yayın kuruluşları aracılığıyla benim aleyhimde atıp tutmaya devam ediyorlardı. Ben de avukatlarım aracılığıyla savcılık makamlarına gerekli yasal işlemlerin başlatılması için müracaatta bulunduk” diyen Ahmet Küçükbay “Hatta bu şikayetle de kalmayıp bizzat kendim Sabah Gazetesi üst düzey sorumlusu olan Kütahyalı’nın patronu niteliğindeki Serhat Albayrak‘tan randevu talep ederek kendisiyle görüşmek üzere İstanbul’a gittim. Kendisi ile yaptığımız 1-2 saatlik görüşmede; Kütahyalı’nın benim hakkımda yapmış olduğu karalamalardan rahatsızlık duyduğumu ve Rasim hakkında suç duyurusunda bulunduğumu, bu konuya bir çözüm bulmak amaçlı geldiğimi, hatta bu konu ile alakalı Selim Gökdemir’in kendisi ile görüşerek aracılık yaptığını dile getirdim. Kendilerinden de benim FETÖ ile bağımın olmadığı yönde bir röportaj yapmamı istediklerinin Selim tarafından bana söylendiğini anlattım. Ancak kendisinin benim röportaj yapmam konusuyla ilgili herhangi bir bilgisinin ve taleplerinin olmadığını, Selim Gökdemir isimli şahısla da hiçbir şekilde görüşmediğini bana söyledi” diye anlattı.

KÜTAHYALI VE KÜÇÜK YAZMAYI BIRAKTI

Sabah’ın sahibi olan Turkuvaz Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serhat Albayrak ile yaptığı görüşmeden sonra Kütahyalı’nın hakkındaki yazılarının kesildiğini söyleyen Ahmet Küçükbay “Yine aynı tarihlerde Star Gazetesi grubundan olduğunu bildiğim ve tanıdığım Mesut Sancak‘ı kendi kullandığım telefon numarasından aradım. Durumu kendisine aktardığımda medya sorumlusunun yeğeni Murat Sancak olduğunu, onunla görüştükten sonra bana dönüş yapacağını söyledi. Mesut ertesi gün bana dönüş yaparak Murat’ın Cem Küçük ile görüştüğünü, benim hakkımdaki köşe yazılarını ve Kanal 24’teki ifadeleri kullandığını sorduğunda ise, Cem Küçük kendisine İzmir'den bilgi geldiğini, halen benim FETÖ’cü olarak işlere devam ettiğimin bilgisinin verildiğini söylemiş. Murat da kendisine ‘Ahmet Küçükbay’ı bir araştıralım, böyle bir durum var mı yok mu bir bakalım ondan sonra yazarsın’ demiş. Bu konuşmadan sonra da Cem Küçük benim hakkımda yazıları yazmayı bıraktı” dedi.

CEM KÜÇÜK YAZMAYI NASIL BIRAKTI

2015 yılının Ekim ya da Kasım ayında Murat Sancak ve Mesut Sancak’la görüştüğünü söyleyen Ahmet Küçükçay görüşmeyi anlatırken “Murat Sancak bana bizzat ‘Abi nedir bu işin aslı astarı, senin bu FETÖ’cülerle bir bağın var mı halen devam ediyor musun, Cem Küçük böyle söylüyor, Cem’e İzmir ’den bilgi gelmiş senin halen devam ettiğine yönelik” dedi. Ben de kendisine bu yapıdan ayrılma sürecini kısaca anlattım. Bunun üzerine Murat bana ‘Abi o zaman ben sana İzmir muhabirimizi göndereyim ona bir röportaj ver. Verdiğin röportajı Star gazetesinde yayınlayalım’ dedi. Yaklaşık 1 saat konuştuktan sonra onların yanından ayrıldım. Olayın üzerinden birkaç gün geçti ve Star gazetesinin İzmir muhabiri işyerime geldi. Benimle bu hususlarla ilgili röportaj yaptı. Yaşadıklarımı ayrıntılı olarak muhabire anlattım ve 26 Kasım tarihli Star Gazetesinde bu röportaj ‘Paralele Çeteye Geçit Yok’ başlığıyla yayınlandı. Cem Küçük bu röportajdan sonra aleyhime olan yazı ve konuşmalarını Star grubundaki gazete ve televizyonlarından birden kesti. Ancak çıktığı diğer TV kanallarında konuşmalarına devam etti” ifadelerini kullandı.

İddianamede ayrıca, Metin Sancak’ın Küçükbay’ı “polisin kendisine operasyon hazırlığında olduğunu” mesaj atarak uyardığı bilgisi de yer aldı.

Kaynak: Sami Menteş / Odatv