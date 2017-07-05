Lübnan’da Suriyeli Mültecilere Yönelik Katliamları Lanetliyoruz!

Suriyeli mülteciler Lübnan ordusu ve Hizbullah güçlerinin saldırıları ile karşı karşıya. Esed barbarlığından kaçarak Lübnan’a sığınan Suriyeli mülteciler Lübnan ordusu ve Hizbullah güçlerince terörist suçlamasıyla sürekli baskılara uğruyor ve sistematik saldırılara maruz kalıyorlar. 30 Haziran’da Lübnan’ın Suriye sınırında bulunan Arsal kentindeki kamplara yapılan baskın neticesinde 19 Suriyeli katledilirken, 400’den fazla mülteci de tutuklanmıştı. 2 Temmuz ve 4 Temmuz günlerinde ise Bekaa vadisindeki Kab İlyas ve Selhun Kamplarının yakılması neticesinde 6 Suriyeli mülteci katledildi.

Özgür-Der Esed rejiminin katliamlarından kaçarak Lübnan topraklarına sığınmış mazlumlara yönelik Lübnan devletinin ve Esed katilinin suç ortağı Hizbullah örgütünün işlediği bu insanlık suçlarını protesto edecek. Teşvikiye’de bulunan Lübnan Konsolosluğu önünde gerçekleşecek basın açıklaması 7 Temmuz Cuma günü saat 12’de yapılacak.