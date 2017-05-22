Bosna’daki savaşın başladığı 1992 yılının nisan ayında esir alınarak toplama kampına götürülen eski öğretmen Süleyman Pilic, savaşın sonuna kadar Bosna Hersek, Karadağ ve Sırbistan’daki farklı toplama kamplarında esir tutuldu, işkencelere maruz kaldı.

Dört yıla yakın bir süre boyunca farklı toplama kamplarında esir tutulan, şu anda 70 yaşında olan Pilic, İkinci Dünya Savaşı’nın ardından en uzun süre toplama kamplarında kalan kişi ünvanına da sahip.

“Bana En Çok Acı ve Izdırap Yaşatan Yer”

AA’da yer alan habere göre, esaret yıllarını anlatan Pilic, “Her şey 10 Nisan 1992’de başladı ve 26 Ocak 1996’ya kadar sürdü. Esir alındığım ilk yer Bosna Hersek’ti. Sonra Sırbistan, ardından Karadağ, sonra yine Sırbistan. Daha sonra, bazılarının ‘Srpska’ (Sırp) diye adlandırdığı, benimse ‘Mrska’ (İğrenç) dediğim bir cumhuriyete getirildim. Böyle dememin sebebi, bana en çok acı ve ızdırap yaşatan yer olması.” diye konuştu.

“Esir, Her Saniye Öldürülmeyi Bekler”

“Toplama kampında geçen bir gün bile trajiktir. Tek bir gün bile. Düşünün, dile kolay dört yıl. Esir, her saniye öldürülmeyi bekler.” ifadelerini kullanan Pilic, “Düşünsenize, sabah kampta bağlı hâldeyken, kendimi dört yıldan sonra bir otel odasında buldum. Banyo yapıp yattım, onca zaman sonra.” dedi.

“Bir Film Çekilmeli”

Pilic, sözlerini şöyle sürdürdü:

“1990’lı yıllarda yaşananların ele alındığı bir film çekilse, şüphesiz dünyanın yoğun ilgiyle karşılayacağı bir film olurdu. Yalnızca benim hikâyem yüzünden değil, tüm Bosnalılar, tüm Boşnaklar için, işkenceye maruz kalan herkes için böyle bir film çekilmeli.”