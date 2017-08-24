PKK/PYD’nin Dayattığı Eğitim Müfredatı Protesto Edildi!

Haseke’nin güneyindeki Gurayan mahallesinde salı günü gerçekleştirilen protesto gösterisine ilk ve ortaöğretim düzeyinde eğitim veren on okulun öğretmenleri ve öğrencileri ile öğrencilerin aileleri katıldı.

Mepa News sitesinde yer alan habere göre, protestocular, PKK’nın Suriye’deki uzantısı PYD’ye bağlı güçler tarafından okulların kapatılması ve dayatılan eğitim müfredatını eleştiren sloganlar attı.

Pankart ve dövizler taşıyan göstericiler, dayatılan müfredatın kaldırılması, okullarda Arapça eğitime devam edilmesi ve PKK/PYD’ye bağlı Gurayan’daki savaşçıların bölgeyi boşaltmasını talep etti.

Yerel kaynaklar, Beşşar Esed rejimini destekleyen ailelerin, çocuklarını Nezaret semtimdeki Kilise ile bağlantılı özel Süryani okullarına gönderdiğini bildirdi.

Bu okullarda rejime bağlı Eğitim Bakanlığı’nın müfredatı uygulanırken, düşük gelirli ve kırsal kesimde yaşayan aileler, çocuklarını PKK/PYD’ye bağlı okullara göndermeye zorlanıyor.

Geçtiğimiz ay Kamışlı’da yüzlerce öğrenci Birleşmiş Milletler (BM) binası önünde toplanarak PKK/PYD’nin özel eğitim veren okulları kapatmasını protesto etmişti.