“Musul’da Yerlerinden Edilenlerin Sayısı Yarım Milyona Yaklaştı”

Irak’ın Musul kentine yönelik gerçekleştirilen operasyonlar nedeniyle yerlerinden edilen kişi sayısının 500 bine yaklaştığı bildirildi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi’nden (OCHA) yapılan açıklamada, 6 ay önce Irak’ın Musul kentine yönelik başlatılan operasyonlar nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan kişi sayısının 493 bine ulaştığı kaydedildi.

AA’da yer alan habere göre, IŞİD’in kontrolündeki Batı Musul’da hâlen 500 bin sivilin bulunduğu belirtilen açıklamada, bu kişilerden 400 bininin merkezdeki eski yerleşim bölgesinde bulunduğu vurgulandı.

Açıklamada, en kötü senaryoda toplamda bir milyon kişinin operasyonlar nedeniyle yerlerinden olabileceği belirtilerek, bu sayının BM’nin insani yardım limitlerini zorlayacağı, savaşın daha da uzamasının siviller üzerindeki riski arttıracağına işaret edildi.

Şehrin eski yerleşim biriminde henüz operasyonların başlamadığı, burada çok şiddetli çatışmalar yaşanabileceği belirtilen açıklamada, tüm taraflara uluslararası hukuka riayet etmeleri çağrısı yapıldı.