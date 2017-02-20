Güney Sudan’da Açlık Alarmı Verildi!

Dünya genelinde altı yıldan bu yana ilk kez, Güney Sudan’ın bazı kesimlerinde açlık alarmı verildi.

Hükûmet ve Birleşmiş Milletler (BM), Güney Sudan’da 100 bin kişinin açlıkla karşı karşıya olduğunu, bir milyon kişinin de açlığın eşiğinde bulunduğunu bildirdi.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, durumdan savaş ve ekonomik çöküş sorumlu tutuldu.

Yemen, Somali ve Nijerya’nın kuzeybatısında da açlık uyarıları var ancak Güney Sudan resmen açlık ilan edilen ilk ülke oldu.

“20 Milyondan Fazla Kişi Açlıkla Karşı Karşıya Kalabilir”

BM Dünya Gıda Programı (WFP) geçen hafta, gelecek altı ayda yaşanabilecek bir dizi kıtlıkta 20 milyondan fazla kişinin açlıkla karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulunmuştu.

WFP’nin baş ekonomisti Arif Hüseyin, savaşlar ve kıtlık nenediyle, son yıllarda ilk kez yardım çalışanlarının dünyanın dört farklı yerinde aynı anda yaşanan açlıktan bahsettiğini söyledi.

Hüseyin, ayrıca, uluslararası insânî yardım dağıtımındaki rekor düzeylere karşın, ihtiyaç duyan herkesin bakımına yetecek seviyede olmadığını vurguladı.