28 Şubat Mağduru Mahkûmlara Kitap Zulmü

Haksöz Haber’de daha önce de gündeme getirdiğimiz Bolu F Tipi Cezaevi’nde yayın yasağı devam ediyor. Daha önce kurum adına gönderilen yayınların sahiplerine ulaştırılmaması üzerine şahıs adına gönderilen Haksöz Dergisi ve Ekin yayınevinin yeni yayınlanan kitapları ilgili kanunun “Kurum güvenliğini tehlikeye düşüren veya müstehcen haber, yazı, fotoğraf ve yorumları kapsayan hiçbir yayın hükümlüye verilmez” maddesi gerekçe gösterilerek yine cezaevine alınmadı.

Yukarıdaki kanun maddesi uyarınca dergimizin abonelerimize ulaşmasına engelleyen Bolu F Tip Cezaevi yönetimine soruyoruz: Haksöz Dergisi’nin ve yayınevimizin kitaplarının neresinde “kurum güvenliği tehlikeye sokan veya müstehcen haber yazı, fotoğraf ve yorum” bulunmaktadır? Bu iddianızı ortaya koyamaz ve ispatlayamazsanız sizi iftira atmakla suçlayacağımızı bilmelisiniz!

28 Şubat darbe yargısının mağdur ettiği kardeşlerimizin mağduriyetlerinin giderilmesi yönünde adımlar atılması beklenirken bugün Bolu F Tipi Cezaevi yönetiminin 15 Temmuz sonrasında yürürlüğe koyulan OHAL’den de cesaret alarak hortlattığı bu yasakçı tutumunun izah edilebilir bir yanı olmadığı ortadadır. Dört duvara mahkum edilmiş bu insanların kitap ve dergi edinmelerinin engellenmesi zindan içinde zindan demek değil midir?

Bu mantıktan uzak tavır daha ne kadar sürecek bilmiyoruz ancak yetkililer bu duruma müdahale edene kadar bu meselenin takipçisi olmaya devam edeceğiz.