“Yoldaki Mühendis II-Yaşayan Şehit” Kitabı Ekin Yayınları’ndan Çıktı

Hamas’ın silahlı kanadı Kassam’ın komutanlarından Abdullah Galip Bergusi’nin hayat hikâyesinin anlatıldığı “Yoldaki Mühendis” kitabının ardından Bergusi’nin zindandaki hatıralarının aktarıldığı devam kitabı “Yoldaki Mühendis II-Yaşayan Şehit” isimli kitap da Ekin Yayınları’ndan çıktı:

Ekin Yayınları tarafından yayımlanan tanıtım bülteninde şu ifadeler yer alıyor:

Abdullah Galib Bergusi. Türkiyeli okur onu “Yoldaki Mühendis” kitabıyla tanıdı. Filistin’in yaşayan efsanevi komutanlarından birisi olan Bergusi, İsrail tarihinde 67 müebbet ve 5200 yıl hapisle en çok ceza verilen kişi.

Otobiyografisini anlattığı ilk kitabında bizleri hayretlere düşüren ve heyecanlandıran Abdullah Bergusi, hayat hikâyesinin devamı olan bu ikinci kitabında bizleri yine heyecanlandırıp; hayretlere düşürüyor.

“Yoldaki Mühendis II-Yaşayan Şehit” devam kitabında zindanda yaşadıklarını; işkence seanslarını, düşmanın onu çözmek için uyguladığı taktikleri ve aynı zamanda da kendi iç sorgulamasını mümkün olan en yalın haliyle okur ile paylaşıyor.

“…Çoğu zaman karanlıktan ötürü yazamıyorum. Beni yazmaya iten etken ise direnişin kalemini tutma ve buradan dahi olsa direnişe ve İslam’a hizmet etme isteğidir.

Bu yüzden şartlar ne olursa olsun, bu can bu bedende olduğu müddetçe direnişime devam edeceğim.

Olur da ruhum bedenimi terk ederse şehit; yok bedenimde kalmaya devam ederse yine şehit olurum. Ama ilkinden farklı olarak ‘Yaşayan Şehit’ olurum…”

Abdullah Galib Bergusi

Kitap: Yoldaki Mühendis II-Yaşayan Şehit

Yazar: Abdullah Galib Bergusi

Yayınevi: Ekin Yayınları

Telefon: 0 212 524 10 28

e-Mail: ekinkitab@gmail.com