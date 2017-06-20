Yeryüzü İyilik Hareketi Muş Özgür-Der ile İftar Organize Etti

Kur’an-ı Kerim okunmasıyla başlanan programda Muş Özgür-Der Temsilcisi Erdal Eker ve Yeryüzü İyilik Hareketi Yönetim Kurulu Başkanı Murat Tokgöz kısa birer konuşma yaptı. Her iki konuşmacı da iyiliği yaygınlaştırmanın, infakın, ümmet bilincinin önemine dikkat çekerek iftara katılanları hayırda buluşmaya davet ettiler.

Yeryüzü İyilik Hareketi; Muş Özgür-Der ve Hasköy Özgür-Der’in Muş merkez ve Hasköy’de tesbit ettiği ihtiyaç sahibi ailelere de alışveriş kartları dağıttı.