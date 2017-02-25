Tatvan Özgür-Der’de “İslami Kimlik ve Zaaflarımız” Konuşuldu

»Ana Sayfa»Etkinlik
25.02.2017 13:04
Tatvan Özgür-Der’de “İslami Kimlik ve Zaaflarımız” Konuşuldu
Özgür-Der Tatvan Şubesinin Cuma seminerlerinde bu hafta “İslami Kimlik ve Zaaflarımız” konusu konuşuldu.

Tatvan Özgür-Der’in dernek binasında yapılan semineri Özgür-Der Tatvan Şube Başkanı Özcan Taşcan sundu.

Muzaffer Karaman’ın moderatörlüğünü yaptığı seminer, Erol Kutlu'nun okuduğu Kur’an-ı Kerim ve mealinin ardından başladı.

Özcan Taşcan, konuşmasında genel olarak şu hususlara değindi.

“Müslüman olmak büyük bir iddia sahibi olmak demektir. Bu iddia sahibinin sürekli çaba içinde olması ve Rabbimizin istediği yönde bir değişim gerçekleştirme gayretini göstermesi gerekiyor  Vahyi hakikatlerin hem bireysel, hem de toplumsal hayata taşınması Müslüman olma iddiası taşıyan her Müslümanın temel görevidir. Peki bir Müslüman olarak nasıl gerçekleştireceğiz. Nasıl bir duruş göstermeliyiz? Bu sorulara cevap bulmamız gerekiyor. Bu soruların cevabını Rabbimizin bizden istediği müslüman şahsiyeti ortaya koymakla verebiliriz.

İslami kimliğin inşası için doğru bir kimlik tanımlaması yapmak gerekiyor. Bir kimlik tanımlaması için benlik ve kişiliğin oluşması gerekiyor. İslami kimliğin temel unsurları ise fıtrat ve vahiydir.

Kimliğimizi doğru tanımlamak, kimlik inşa ederken hangi kriterlere sahip olacağımızın farkında olmak ve kimlik inşası sürecinde muhtemel zaaflarımızı ve bunların giderilme yöntemlerini de iyi bilmek gerekiyor. “

Özcan Taşcan konuşmasının devamında, İslami Kimliğin tanımı ve özellikleri, Kimliksizliğin yol açtığı olumsuz durumlar, zaaflarımız ve bu zaaflarımızı gidermenin gerekliliğinden ve yöntemlerinden bahsetti.

Seminer soru cevap faslının ardından sona erdi.

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