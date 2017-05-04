Şebbiha Çeteleri Halep’te Terör Estiriyor

Suriye'de Esed rejiminin, Rusya'nın hava saldırıları ve İran destekli yabancı grupların yardımıyla Halep kentini tamamen ele geçirmesinin ardından şehirde güvensizlik ortamı daha da arttı.

Halep kent merkezindeki AA muhabirinin bildirdiğine göre, Şebbiha adı verilen, rejime yakın iş adamları veya istihbarat yetkililerine bağlı gruplar, geçen aylarda faaliyetlerini yoğunlaştırarak terk edilmiş yüzlerce evi yağmaladı.

Şebbihalar, çoğunluğu Halep'i tahliye sürecinde terk edenlere ait evleri yağmaladı, bazı ailelere de baskınlar yaptı.

Şebbihaların bu yasa dışı faaliyetlerine Esed rejimi polisinin müdahale etmemesi dikkati çekiyor. Rejime bağlı güvenlik güçleri, Şebbihalar hakkındaki yüzlerce şikayeti göz ardı ediyor.

Anacra adında bir Şebbiha grubu Halep'in Seyfud Devle semtinde çok sayıda evi işgal etti. Evlerine dönmek isteyen halkın şikayeti üzerine polis semte geldi ancak Şebbihaların silah kullanma tehdidi karşısında geri döndü.

Rejim polisi Şebbiha terörüne engel olmuyor

AA muhabirinin görüştüğü Şeyh Neccar sanayi bölgesindeki fabrika sahipleri, El-Fahar adlı Şebbiha grubunun kendilerinden haraç aldığını aktardı. El-Fahar grubunun ayrıca Halep'e mal taşıyan şoförlerden, geçiş izni için haraç istediği belirtildi.

Aynı grubun, plastik fabrikalarının tüm mallarını kendi belirlediği fiyata alıp 2-3 katına sattığı, şirket sahiplerinin durumu polise şikayet ettiği ancak sonuç alamadıkları bildirildi.

Halep'in merkezinde suç çeteleri gibi hareket eden bu gruplar, çok sayıda kuyumcuyu da yağmaladı. Şebbihalar, bazı kuyumcu esnafını öldürürken, bazılarını ise darp ederek mallarına el koydu.

Şebbihalar, birkaç hafta önce, Yeni Halep semtinde, dükkanını kapatırken saldırdıkları kuyumcuyu, 40 kilo altınını gasbettikten sonra öldürdü.

Bazen kendi aralarında da çatışan Şebbiha gruplarının en fazla yağmaladığı semtler Halep'in doğusu ve batısında muhaliflerle çatışma bölgesi olan Zehra mahallesi.

Halep'te genç erkekler sokağa çıkmaktan korkuyor

Askerlikleri geçerli nedenlerle tecil edilmesine veya askerliklerini yapmalarına rağmen tekrar askere alınma korkusu nedeniyle 18 ila 45 yaşlarında erkekler, Halep'te şehir merkezine veya rejim kontrol noktalarının bulunduğu yerlere gitmeye çekiniyor.

Diğer yandan, muhaliflerin çekilmesinin üzerinden 4 ay geçmesine rağmen Halep'in doğu semtlerine halen elektrik ve su verilemiyor. Esed rejimi bölgedeki hizmetler konusunda hiçbir adım atmadı.

Geçen 4 yılda muhaliflerin kontrolü altındayken rejim bombardımanında bölgedeki su ve elektrik şebekeleri zarar görmüştü.

AA