Pekin’de Birçok Kişi İşe Gitmek İçin Her Gün 6 Saat Harcıyor!

»Ana Sayfa»Dünya
23.02.2017 16:57
Pekin’de Birçok Kişi İşe Gitmek İçin Her Gün 6 Saat Harcıyor!
Çin’in başkenti Pekin’de ev kiralarının yüksek olması birçok kişiyi her gün altı saati aşkın bir yolculuğu göze almaya itiyor.

Zhang Xia, bazı günler iş yerinde geçirdiği zamandan fazlasını iş yerine gidip gelmek için harcıyor. 39 yaşındaki pazarlama müdürü Zhang’ın evi, Pekin’in doğusunda, gökdelenlerle dolu Yanjiao kentinde.

Evi burada olup da her gün iş için Pekin’e gitmek zorunda olan yüz binlerce insan var onun gibi. Çoğu hizmet sektöründe çalışan bu insanlar günde ortalama altı saatlerini, bazen dokuz saate ulaşabiliyor, yolda geçiriyor.

Pekin’de hızla artan emlak fiyatları nedeniyle binlerce genç ofis işçisi Yanjiao gibi uzak şehirlere taşınmak zorunda kalıyor.

Konut Fiyatları Yüzde 28 Oranında Arttı

Geçen yıl Global Cities Business Alliance tarafından hazırlanan bir rapora göre, Pekin, kiracılar için dünyanın en pahalı şehri. Burada kiralar, ortalama maaşın 1,2 katı.

Konut satın almak isteyenler de fiyat artışlarından şikâyetçi. Geçen yıl konut fiyatları yüzde 28 oranında arttı.

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Eve Sâdece Uyumak İçin Gidiyorlar

Pekin’de ev sahibi olmak çoğu kişi için mümkün değil. Bu nedenle insanlar konut fiyatlarının daha düşük olduğu yakındaki şehirlere taşınmak zorunda kalıyor.

Buralara “uyku şehri” diyorlar. Zira şehir sâkinlerinin büyük çoğunluğu, öğrenciler ve işçiler, Pekin’e okula veya işe gitmek için sabah olmadan evinden çıkıyor ve sâdece uyumak için dönüyor.

20 yıl kadar önce Yanjiao, toplam 30 bin nüfusa sahip birkaç köyden oluşuyordu. Bugün ise nüfusu bir milyona yakın.

Sabah henüz gün doğmadan orta gelirli genç ofis çalışanlarının duraklarda otobüs beklediğini görürsünüz. Otobüs terminalleri, tren istasyonlarında bu insanlara hizmet eden kayıtsız bir ekonomi de oluşmuştur. Yiyecek satan sokak satıcıları, kaçak taksiler gibi.

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Yolculuk Sırasında Dergi ve Gazete Okuyorlar

2013’te yapılan resmî bir ankete göre, Pekin sâkinleri işe gitmek için günde ortalama 52 dakika harcıyor.

Şehir dışında yaşayanların ise buna çok daha uzun zaman ayırması gerekiyor.

Zhang, önceleri bu zamanı boşa harcanmış olarak gördüğünü, ama artık farklı düşündüğünü söylüyor. Yolculuk zamanını dergi ve gazete okuyarak ya da internet üzerinden kurslara katılarak değerlendiriyor.

Kaynak: BBC Türkçe

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