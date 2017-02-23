Pekin’de Birçok Kişi İşe Gitmek İçin Her Gün 6 Saat Harcıyor!
Zhang Xia, bazı günler iş yerinde geçirdiği zamandan fazlasını iş yerine gidip gelmek için harcıyor. 39 yaşındaki pazarlama müdürü Zhang’ın evi, Pekin’in doğusunda, gökdelenlerle dolu Yanjiao kentinde.
Evi burada olup da her gün iş için Pekin’e gitmek zorunda olan yüz binlerce insan var onun gibi. Çoğu hizmet sektöründe çalışan bu insanlar günde ortalama altı saatlerini, bazen dokuz saate ulaşabiliyor, yolda geçiriyor.
Pekin’de hızla artan emlak fiyatları nedeniyle binlerce genç ofis işçisi Yanjiao gibi uzak şehirlere taşınmak zorunda kalıyor.
Konut Fiyatları Yüzde 28 Oranında Arttı
Geçen yıl Global Cities Business Alliance tarafından hazırlanan bir rapora göre, Pekin, kiracılar için dünyanın en pahalı şehri. Burada kiralar, ortalama maaşın 1,2 katı.
Konut satın almak isteyenler de fiyat artışlarından şikâyetçi. Geçen yıl konut fiyatları yüzde 28 oranında arttı.
Eve Sâdece Uyumak İçin Gidiyorlar
Pekin’de ev sahibi olmak çoğu kişi için mümkün değil. Bu nedenle insanlar konut fiyatlarının daha düşük olduğu yakındaki şehirlere taşınmak zorunda kalıyor.
Buralara “uyku şehri” diyorlar. Zira şehir sâkinlerinin büyük çoğunluğu, öğrenciler ve işçiler, Pekin’e okula veya işe gitmek için sabah olmadan evinden çıkıyor ve sâdece uyumak için dönüyor.
20 yıl kadar önce Yanjiao, toplam 30 bin nüfusa sahip birkaç köyden oluşuyordu. Bugün ise nüfusu bir milyona yakın.
Sabah henüz gün doğmadan orta gelirli genç ofis çalışanlarının duraklarda otobüs beklediğini görürsünüz. Otobüs terminalleri, tren istasyonlarında bu insanlara hizmet eden kayıtsız bir ekonomi de oluşmuştur. Yiyecek satan sokak satıcıları, kaçak taksiler gibi.
Yolculuk Sırasında Dergi ve Gazete Okuyorlar
2013’te yapılan resmî bir ankete göre, Pekin sâkinleri işe gitmek için günde ortalama 52 dakika harcıyor.
Şehir dışında yaşayanların ise buna çok daha uzun zaman ayırması gerekiyor.
Zhang, önceleri bu zamanı boşa harcanmış olarak gördüğünü, ama artık farklı düşündüğünü söylüyor. Yolculuk zamanını dergi ve gazete okuyarak ya da internet üzerinden kurslara katılarak değerlendiriyor.
Kaynak: BBC Türkçe
- Yorumlar 0
- Çeçenler ve 23 Şubat 1944 Sürgünü ÜzerineÇeçen Cumhuriyeti İçkerya Türkiye Fahri Konsolosu Ahmet Özdeş, Çeçenler ve 23 Şubat 1944 Sürgünü hakkında Yusuf Tunçbilek'in sorularını cevapladı.
- D. Mehmet Doğan: “Uyanmak Lazım, ‘Dil’ Elden Gidiyor”D. Mehmet Doğan, “Dil yanlışları günlük gazetelerde, televizyonlarda ve radyolarda almış başını gidiyor. Sosyal medya denilen ve kuşdili konuşulan mecrayı hiç kale almadan söylüyorum bunu. Silkinmemiz, kendimize gelmemiz lâzım.” dedi.
- Kul Sadi Yüksel: “Şirkin Her Türlüsünü Reddetmek, Tevhid'in Gereğidir!”Yeni Akit gazetesinden Ziya Gündüz, Kul Sadi Yüksel ile yeni çıkan “Tevhid ve Ahlak” kitabı çevresinde bir röportaj gerçekleştirdi.
- Nabi Avcı, Zaman ve Yeni Şafak Dönemlerini AnlattıKültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, kurucu kadrosunda yer aldığı Zaman gazetesi ve Yeni Şafak hakkında Yeni Şafak gazetesinden Ayşe Olgun’a ilginç bilgiler verdi.
- Beşer İlkel Bir Varlık mı?Abdulhakim Beyazyüz, Kur’ani Kavramlara dair yazı dizisinin bu bölümünde “Beşer İlkel Bir Varlık mı?” sorusuna cevap arıyor.
- Davetçinin Kitlelerle Muhataplığında Gözetmesi Gereken İlkelerAbdullah Yıldız, Yeni Akit gazetesindeki köşesinde yayınlanan son yazısında davetçilerin davet sürecinde gözetmesi gereken bazı ilkelerle ilgili tespit ve tahlillerde bulunmuş.
- Bir İşgüzarlık Örneği Olarak “Meal Müçtehidliği”Yazısında kendisine gelen bir mail örneği üzerinden “meal müçtehidliğine soyunanlar”ın tutarsızlıklarını eleştiren Mustafa Öztürk, bu zihniyetin namazda hafî ve cehrî kıraat meselesinde sergiledikleri işgüzarlığa dair dikkat çekici tespitlerde bulunmuş.
- Şeytan Hayatımızın Neresinde?Şeytan-insan ilişkisi, balık-olta ilişkisine benziyor. Balık, oltadaki yeme kanarsa, oltaya yakalanıyor. Eğer balık oltadaki yemden sakınırsa, ne kadar olta olursa olsun, balık güvendedir.
- ETKİNLİK TAKVİMİ
- 82 Yaşındaki Kadına 'Cami Nöbeti' Cezası!
- Müslüman Kadınlarla Empati İçin 1 Ay Başlarını Örtecekler
- Şeyh Ömer Abdurrahman'ın Cenazesi Cemaliye’de Toprağa Verildi
- Mezhepçilik Taassubunu Aşmada Nadir Şah Örneği
- İran Bu Kez de Ayetullah Muntazeri'nin Oğlunu Tutukladı
- 28 Şubat Mağduru Baha Joughel’den Cumhurbaşkanı ve Adalet Bakanına Çağrı
- FETÖ Soruşturmasındaki Mağduriyetleri Gidermek İçin Komisyon Kuruldu
- Dünya Büyüklüğünde Yedi Gezegen Keşfedildi
- Sisi'den İsrail'e Filistinlileri Sina’ya Tıkalım Teklifi!
- BM'den Dört Ülke İçin 4,4 Milyar Dolar Acil Yardım Çağrısı
- Yabancıya ve Gurbetçiye KDV'siz Konut İmkanı
- Dünya Büyüklüğünde Yedi Gezegen Keşfedildi
- Müslüman Kadınlarla Empati İçin 1 Ay Başlarını Örtecekler
- Şeyh Ömer Abdurrahman'ın Cenazesi Cemaliye’de Toprağa Verildi
- 28 Şubat Mağduru Baha Joughel’den Cumhurbaşkanı ve Adalet Bakanına Çağrı
- Mezhepçilik Taassubunu Aşmada Nadir Şah Örneği
- FETÖ Soruşturmasındaki Mağduriyetleri Gidermek İçin Komisyon Kuruldu
- Başörtüsü Yasağı Son Kalesinden de Temizleniyor!
- Trump’ın Danışmanına Göre Terörün Kaynağı Kur’ân!
- İşgalci İran Suriye’den Davetsiz Misafirleri Zorla Çıkartacakmış!
- “1 Mart Tezkeresi İyi ki TBMM’den Geçmemiş!”
- Ali Emre’nin Yeni Şiir Kitabı "Meryem’in Yokluğunda" Okuyucuyla Buluştu
- “Huzistan Halkı ‘Sessiz Bir Ölümde’ Yok Oluyor”
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim