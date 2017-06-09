Özgür-Der'in 2017 Ramazan Kumanyaları Gazze'de Dağıtıldı
Ramazan ayında soframızı Gazzeli ve Suriyeli kardeşlerimizle paylaşma çağrısında bulunan Özgür-Der’in davetine icabet edenlerin kumanyalarının dağıtımına Gazze’de başlandı.
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Bu Ramazan ayında da Gazzeli ve Suriyeli muhtaç kardeşlerimiz için kumanya kampanyası başlatan Özgür-Der, Gazze'deki Cebaliye kampında yardımların dağıtımını gerçekleştirdi.
Rabbimiz katkıda bulunan kardeşlerimizin hayrını kabul etsin.
Devam etmekte olan kumanya kampanyamıza katkıda bulunmak için irtibat tel:
Kumaya dağıtımının Gazze ayağında Cebaliye Mülteci Kampı vardı. Bu kamptaki kumanya dağıtımından kareler:
Etiketler : Özgür-Der, Ramazan-2017, Kumanya, Gazze, Cebaliye kampı
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