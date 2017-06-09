Özgür-Der'in 2017 Ramazan Kumanyaları Gazze'de Dağıtıldı

Bu Ramazan ayında da Gazzeli ve Suriyeli muhtaç kardeşlerimiz için kumanya kampanyası başlatan Özgür-Der, Gazze'deki Cebaliye kampında yardımların dağıtımını gerçekleştirdi.

Rabbimiz katkıda bulunan kardeşlerimizin hayrını kabul etsin.

Devam etmekte olan kumanya kampanyamıza katkıda bulunmak için irtibat tel:

Kumaya dağıtımının Gazze ayağında Cebaliye Mülteci Kampı vardı. Bu kamptaki kumanya dağıtımından kareler: