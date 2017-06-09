İstanbul21 °C

  1. HABERLER

  2. ETKİNLİK

  3. Özgür-Der'in 2017 Ramazan Kumanyaları Gazze'de Dağıtıldı
Özgür-Der'in 2017 Ramazan Kumanyaları Gazze'de Dağıtıldı

Özgür-Der'in 2017 Ramazan Kumanyaları Gazze'de Dağıtıldı

Ramazan ayında soframızı Gazzeli ve Suriyeli kardeşlerimizle paylaşma çağrısında bulunan Özgür-Der’in davetine icabet edenlerin kumanyalarının dağıtımına Gazze’de başlandı.

A+A-

Bu Ramazan ayında da Gazzeli ve Suriyeli muhtaç kardeşlerimiz için kumanya kampanyası başlatan Özgür-Der, Gazze'deki Cebaliye kampında yardımların dağıtımını gerçekleştirdi.

Rabbimiz katkıda bulunan kardeşlerimizin hayrını kabul etsin.

Devam etmekte olan kumanya kampanyamıza katkıda bulunmak için irtibat tel:

Kumaya dağıtımının Gazze ayağında Cebaliye Mülteci Kampı vardı. Bu kamptaki kumanya dağıtımından kareler:

img_4070-001.jpg

img_4077.jpg

img_4079-001.jpg

img_4088.jpg

img_4138.jpg

img_4133.jpg

img_4161.jpg

img_4158.jpg

Etiketler : , , , ,

HABERE YORUM KAT