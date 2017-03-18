Özgür-Der’den Halep’te Cami Bombalayan ABD’yi Protestoya Davet!

Astana ve Cenevre’de oynanan barış tiyatrosuna rağmen Suriye’de ihlal ve katliamların devam ettiğine dikkat çeken Özgür-Der, son olarak ABD’nin Halep’te gerçekleştirdiği cami katliamı üzerine bir protesto eylemi kararı aldı.

Özgür-Der tarafından yapılan protesto eylemine çağrı metninde şunlar kaydedildi:

“Suriye halkının onurlu direnişi büyük zorluklara, imkânsızlıklara karşın kararlı ve istikrarlı bir tarzda 7. yılına giriyor. Direniş karşısında çaresiz kalan zalim ve despot güçler Müslüman halkın üzerine bomba yağdırmak için şeytanlık yarışına girmiş durumdalar. Zulme karşı ayağa kalkan insanlara karşı akıl almaz zulümler icra eden Esed diktatörlüğünün çaresizliği ve yenilgisini engellemek için İran ve kuklası Hizbullah devreye girerek halkı katletti önce. Bu şeytani güçlerin başarısızlığının ortaya çıkmasıyla Rus emperyalizmi en vahşi haliyle Suriye topraklarında kendini gösterdi. Başta Halep olmak üzere şehirlerimizi bombardıman yağmuruna tutarak altını üstüne getirdi.

Lakin Esed’i, İran’ı, Rusya’sı, Hizbullah’ı, Işid’i, PYD’si hep birlikte katliam ve vahşet yarışına girmelerine rağmen Müslüman halkın iradesini kıramadılar, büyük imkansızlık ve zorluklarla verilen mücadeleyi yenemediler. Şimdi büyük bir ortak daha buldular. Direnişin başından beri uyguladığı politikalarla Esed rejiminin ayakta durmasını sağlayan Amerikan emperyalizmi artık bombalarıyla da rejimin yanında. Köyleri, şehirleri bombalayarak sivil insanları katl eden Amerikan güçleri rejimin ve işbirlikçilerinin yapamadığını yaparak direniş önderlerini katletme politikası uyguluyor. Nitekim sivil katliamının son örneği ise Halep’in batısındaki Etarib ilçesine bağlı Cina köyünde yaşandı.16 Mart Perşembe akşamı camide yatsı namazı kılan cemaatin üzerine yağdırılan bombalar ile an itibariyle 71 kardeşimiz şehid oldu. Emperyal kibirleri gereği Amerikalı yetkililer katliamlarını inkar etmeden tüm dünyanın gözü önünde vahşetlerine sahip çıkmaktalar.

Suriye direnişi büyük zorluklar gördü ama Rabbimizin yardımıyla asla istikametinden şaşmadı. Camileri bombalayan, sivil halkı katleden Amerikan güçleri de Suriye halkının onurlu direnişi karşısında çaresiz kalacak inşaallah. Bugüne dek dualarımızla, yardımlarımızla yanlarında olduğumuz kardeşlerimize yine yanlarında olduğumuzu, sonuna kadar yanlarında olacağımızı çok daha güçlü bir sesle duyurmak ve Amerika’nın Camii katliamını protesto için 18 Mart Cumartesi günü saat 15.00’de Saraçhane Parkı’ndayız.”