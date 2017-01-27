Özgür-Der Lise Gençliği’nin İskenderun Kampında Gezi Günü

Özgür-Der Lise Gençliği’nin Hatay’ın İskenderun ilçesindeki kampı 4. günüyle devam etti. Kamp, cuma sabahı erken saatlerde nihayete erecek.

M. Talha Güdük / Haksöz Haber

Fotoğraf ve Video: Musa Beydüz

Özgür-Der Lise Gençliği’nin İskenderun’daki kampında 4. gün Antakya-İskenderun gezisi ile başladı.

Akşam geç saatlere kadar süren gezide, Uzun Çarşı ve Habibi Neccar Camisi’ni ziyaret eden öğrenciler, Asi Nehri’ni görme fırsatını da yakaladı.

Akşam programında ise Grup Yürüyüş’ün solisti Mehmet Ali Aslan, gençlerle kampın genel durumunu müzakere etti.

Aslan, gençlere kamp gibi ortamların kardeşlik bağlarını ve adanmışlık şuurunu geliştirme yönünde çok etkili olduğunu, bundan dolayı gençlik kamplarının arttırılması gereken faaliyetler olduğunu vurguladı.

Mehmet Ali Aslan, sunumunu marş ve ezgiler eşliğinde sona erdirdi.

(Tıklayın: Özgür-Der Lise Gençliği’nin Ara Dönem Kampı Başladı)

(Tıklayın: Özgür-Der Lise Gençliği’nin İskenderun Kampında 2. Gün )