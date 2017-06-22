Özgür-Der İdlib Hama'da Kumanya Dağıtımı Gerçekleştirdi
Ramazan ayında soframızı Gazzeli ve Suriyeli kardeşlerimizle paylaşma çağrısında bulunan Özgür-Der’in davetine icabet edenlerin kumanyalarının dağıtımına Suriye’de başlandı.
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Bu Ramazan ayında da Gazzeli ve Suriyeli muhtaç kardeşlerimiz için kumanya kampanyası başlatan Özgür-Der, Suriye’de kumanya dağıtımı gerçekleştirdi. Özgür-Der üye ve gönüldaşlarının katkılarıyla hazırlanan kumanyalar İdlib kırsalında dağıtıldı.
Rabbimiz katkıda bulunan kardeşlerimizin hayrını kabul etsin.
İdlib'teki Kumanya Dağıtımından Görüntüler:
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Hama'nın Rif Bölgesinde Yapılan Dağıtımlar:
Kumanya dağıtımı daha önce Gazze’de de yapılmıştı. Konuyla ilgili haberimize aşağıdaki linki tıklayarak ulaşabilirsiniz:
Etiketler : Özgür-Der, Ramazan kumanyası, Ramazan-2017, Suriye, İdlib
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