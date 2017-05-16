Özgür-Der Halep’e İçme Suyu Gönderdi

Başta İran ve Rus desteği olmak üzere dünyanın sessiz ve umursamaz tutumundan aldığı cesaretle Suriye’de katliamlarını sürdüren Esed rejimine karşı çok zor şartlar altında da olsa adalet ve özgürlük mücadelesi devam ediyor.

Direnişçilerin ve yurdunu zorba Esed ve işgalci İran-Rusya bloğunun baskı ve katliamlarına rağmen terk etmeyen onurlu Suriye halkının ihtiyaçları ise ağırlaşıyor. Onlar, neredeyse tüm dünya kendilerini Esed’in insafına terk ettiği halde Rablerine olan güçlü inançlarına dayanarak ayakta kalıyorlar. “Uluslararası toplum”un kendilerini savunmak için en tabii hakları olan ağır silahları onlardan esirgemesine ve ikiyüzlü tutumlarına haklı olarak kızgın olmakla birlikte halklar ve İslami yapılar tarafından insani yardım planında kendileriyle dayanışma içerisinde olunmasından sevinç duyuyorlar. Onlar, bu ağır şartları hafifletme bağlamında devletlerin yapabileceklerine oranla duyarlı halklar ve kuruluşların yapabileceklerinin çok sınırlı olduğunun farkındalığı içinde olup beklentilerinin çıtasını buna göre ayarlıyorlar.

Suriye halkı ve direnişiyle dayanışmasını çeşitli etkinlikler ve yardım kampanyaları vesilesiyle sürdüre gelen Özgür-Der, bu sefer de yoğunlaşan su ihtiyacını kısmen de olsa gidermek umuduyla içme suyu kampanyası başlattı. Özgür-Der, kampanya kapsamında biri kendi üye ve gönüldaşlarının katkısıyla, diğeri de Almanya’da İrşad Kitabevi’nin Suriye yararına yaptığı kermesten gelen gelirle temin ettiği 2 tırlık su yardımını Suriye’ye ulaştırdı. Kampanya kapsamında ilk partisi gönderilen içme suyunun dağıtımına Halep’in iç bölgelerinde başlandı.