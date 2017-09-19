Özgür-Der Anadolu Şube-Temsilcilikleri 6.İstişaresi Gerçekleştirildi

16 Eylül Cumartesi günü giriş yaptıkları otelin kaplıca imkanlarından da faydalanan gönüldaşlar, istişare öncesi sohbet etme imkanı da buldular.

Pazar günü başlayan istişare programına; Adana, Amasya, Ankara, Çorum, Eynesil, K. Maraş, Kayseri, Sivas ve Yozgat’tan katılımlar gerçekleşti.

Abdurrahman Çeliker ve Özgür Eryiğit’in yöneticiliğini yaptığı programın öğleden önceki bölümünde; şube ve temsilciliklerdeki önerilebilecek farklı etkinlikler, eğitim tecrübelerinin paylaşılması, sohbet halkalarında dikkat edilmesi gereken hususlar ve öneriler ile meslek örgütlenmeleri, İslami yapı , öbek ve şahıslarla irtibatlar konuları ele alındı. Özetle;

-Şube/temsilciliklerdeki Ramazan boyunca süren teravih, iftar programlarının bereketli geçtiği dile getirildi.

-Yaz dönemi boyunca Kur’an kurslarının devam ettiği, gençlere ve yetişkinlere yönelik kamp etkinliklerinin artırılmasının, izci ve spor klübü gibi organizasyonların imkanlar dahilinde kullanılabilir araçlar olduklarının altı çizildi.

-15 Temmuz sonrası toplumda cemaat, İslami yapılara ve kavramlara ilişkin oluşan soğumanın aşılması adına daha fazla gayret gösterilmesi gerektiği, özellikle halkalarda yer alan bireylerle birebir samimi ilişkilerin hayatın her alanına yayılması gerektiği vurgulandı. Hükümetin yanlış politikaları sonucu oluşan bu durumun, İslami camialar açısından eleştiri konusu olmadığı ancak söz konusu olumsuzlukların çalışmalarımız açısından psikolojik bir bariyere dönüşmemesi gerektiği, istikrarlı çabalarla süreç içerisinde aşılabileceği dile getirildi.

-Halka çalışmalarında sorumluluk alan kardeşlerin iç eğitimlerine önem vermeleri gerektiği, kararlılığın çalışmaların sürdürülebilir olması açısından önemli olduğunun altı çizildi. Halka çalışmalarında zaman zaman form ve içerik değişikliği yapılmasının, katılımcı bireylerin eğitim durumu, yaş, birikim gibi kriterlerin gözetilerek halkalara dahil edilmesinin verim açısından elzem olduğu da dile getirildi. Kur’an, siyer, tarih, siyaset gibi temel konuların merkezde olduğu halkalara yönelik; Hadisler üzerinden İslam, tarih, siyer vb konularının da işlenmesinin önemli olduğu belirtildi. Mahalle çalışmalarının önemi de dile getirildi.

-Halkaların verimliliği, beklentilerin ölçülmesi, hedefler, hayatın içerisindeki ilişki ve etkinlik ağlarından halkalara katılım sağlanması, sorumluluk verilmesi ve aidiyet bilincinin oluşturulmasına yönelik farkındalığın önemi de ifade edildi.

-Farklı yapılarla oluşturulan platform birlikteliklerinde, kimi yapıların iktidarla kurduğu ölçüsüz ilişkilerin temel problem oluşturduğu, işleyişte ve hedeflerde sorunlar ortaya çıkardığı, olumsuzluklara rağmen bağımsız İslami kimliğimizin vurgulanmasının ve kimliksel itirazlarımızın korunması gerektiği,

vurgulandı.

Programın ikinci oturumunda ise;

Faaliyetlerimizde istişare, iş bölümü ve fedakarlık konularında gereken özeni gösterebiliyor muyuz?, Halkalarımızla ilgili katılım sayısı, çeşitlilik ve süreklilik konularında muhasebe yapıyor muyuz?, Dernek bünyesinin dışında ilişkilerin geliştirilmesi için neler yapılabilir?, İstişari yapılarımızda yer alan kardeşlerimizin İslami perspektifimize-kimliğimize temel oluşturacak okumalarımıza ne derece önem veriyoruz?, İslami kimliğimizin diğer bir boyutunu oluşturan yardım çalışmalarımızda neler yapıyoruz/yapabiliriz? konuları belirlenmiş kardeşlerce 5’er dakikalık çerçeve sunumlarla ele alındı.

Özetle;

-İstişarelerde ölçülebilir ve ulaşılabilir hedefler konması gerektiği, kardeşlerin meziyetleri doğrultusunda görev paylaşımlarının yapılması gerektiği, sorumluluk yüklenmesinin akabinde işlerin takibinin yapılmasının da önemine değinildi.

-Halkalardan yetişen bireylerin kendi çalışmalarını kurabilecek potansiyeli hedeflemeleri gerektiği, davet ıslah çalışmalarımızın temel sorumluluğumuz olduğu vurgulandı.

-Bölgesel istişarelerin arttırılması, imkanlar ve gücümüz oranında gerçekçi hedeflerin tayin edilmesi gerektiğinin altı çizildi.

-Usuli konularda kendimizi yenileme noktasında eksikliklerimizin olduğu, siyasi konulardaki tahlillerde de kimi zaman gerçekliğin dışına çıkıldığı, hamasi ve slogan yüklü medya atmosferinden etkilenmelerin olduğu da belirtildi. Bu olumsuzluğun bakış açımızı derinleştirebilecek okumalara yeterli önemin verilmediğinden kaynaklandığı, okumanın olmadığı durumda eser üretiminin de olamayacağı vurgulandı.

-İslami kimliğimizin bir parçası olan yardım çabaları daha bilinçli yapılmalı, akıl-duygu dengesi gözetilerek yardım çalışmaları desteklenmeli.

-Acil kurtarma ve doğal afete yönelik eğitim faaliyetlerinin önemsenmesi ve imkanlar ölçüsünde yer alınması gerektiği vurgulandı.

İstişare programı, yapılan duanın ardından çekilen fotoğraflarla son buldu.