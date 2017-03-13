Norédine Allam: ‘Muslim Show, Ümmet İçin Bir Tür Kaşıntı Tozudur’
Dünya genelinde 1,4 milyondan fazla takipçisi olan ve yenisafak.com'da da karikatürleri yayınlanan Muslim Show ekibinin başyazarı Norédine Allam, ekibin başlangıç hikayesine ve bu günlere nasıl geldiklerini Yeni Şafak'a anlattı. Meşhur ASTERİX serisinin eski renklendiricisi olan Allam, uzun yıllar boyunca Fransa'da çizgi roman dünyasında büyük editörlerle çalışmıştır. Çalışmalarına halen Fransa'da devam eden Allam, yayın evinin yöneticisi Karim ve üretim sorumlusu, aynı zamanda marka gelişimine yardım eden Mohamed Hamdouni ile Muslim Show ekibindeki çalışmalarını anlattı.
Amaç, Batıda yaşayan Müslümanları anlatmak
"2009'da Muslim Show'a başladığımız sırada Avrupa'da Müslümanların günlük yaşantısını anlatan başka bir seri yoktu" diyen Allam, "Böylelikle eğlenceli fakat gerçekçi birkaç bölümü olan küçük bir çizgi roman bloğu oluşturma fikri aklımızda belirdi. Bu bizim için eğlenmek ve Batıda yaşayan Müslümanlar olarak içinde bulunduğumuz durumdan biraz uzaklaşabilmek için bir yoldu" dedi.
"10'dan fazla dilde sayfamız mevcut "
Sadece birkaç hafta içinde Muslim Show'un internette viral hale geldiğini söyleyen Norédine Allam, konuşmasını söyle devam ettirdi: "Hızlıca bölümlerimizi sadece Facebook üzerinden yayınlamaya karar verdik. Bu sosyal ağı sevdiğimiz ya da sevmediğimiz için değil, içinde bulunduğumuz dönemde çok sayıda Müslümanın burada olduğunun ve çalışmalarımızı tanıtmak etkili bir araç olabileceğinin farkındaydık. Okuyucularımızdan gelen çok sayıda çeviri yardımı teklifinden sonra İngilizce sayfamızı da açtık. Ve burada, sürpriz! Çizimlerimizin bir Fransız kadar bir Endonezyalının, bir Mısırlı kadar bir Pakistanlının hoşuna gidebileceğini düşünmemiştik. Bugün sosyal ağlarda 10'da fazla dilde sayfamız mevcut 1,4 milyondan fazla takipçimiz var ve bunların 3/4'ü yabancı (Fransa dışı). İki yıl önce çizgi romanlarımız Endonezya'da ve Malezya'da çevrildi ve yayınlandı. Çizimlerimiz düzenli olarak dünya genelinde çok sayıda gazetede yer alıyor."
Kaynak: Yeni Şafak
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