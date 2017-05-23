Musul’da İnsan Hakları İhlalleri Doruğa Ulaştı!

IŞİD’in elindeki Musul’u ele geçirmek için başlatılan operasyonda sona yaklaşılıyor. IŞİD’in elinde kalan birkaç mahalleyi almak için Bağdat hükümetine bağlı güçler ve İran destekli Şii milislerin ABD desteği ile birlikte ilerleyişi sürüyor.

İnsan Hakları İhlalleri Had Safhada

IŞİD’in elindeki diğer şehirlerde yaşandığı gibi Musul’da da Şii milisler ve Bağdat hükümetine bağlı güçlerin adı insan hakları ihlalleri ile anılmaya devam ediyor. Felluce’de de yaşanan adam kaçırma, işkence, yağma, tecavüz gibi suçlar Musul’da daha şiddetli bir şekilde yine kendisini gösteriyor. Henüz Felluce’de ortadan kaybolan sivillerin akıbeti netleşmemişken Musul’dan gelen haberler ülkede insan haklarına yönelik endişeleri had safhaya taşıyor.

Musul’dan dünyaya haber akışı ise neredeyse tamamen durmuş vaziyette. Sünni ağırlıklı nüfusa sahip şehrin doğu yakası aylar önce Bağdat hükümeti ve Şii milislerin kontrolüne geçmişti. Bu bölgeye erişebilen az sayıda gazeteci ve aktivistin dünyayla paylaştığı kısıtlı görüntüler, Musul’da aslında ne yaşandığına dair bilgileri gözler önüne sermeye yetiyor. Şehrin batı yakası da neredeyse tamamen Bağdat hükümetinin eline geçmiş durumda. Şehirde sivillere yönelik suçların boyutlarını kimse tam olarak tahmin edemiyor. Ancak ülkede önceden yaşanan tecrübeler ve daha çok aktivistlerin paylaştığı görüntüler, insan hakları ihlallerinin vardığı boyutları ortaya koyuyor.

Musullu Siviller Gece Baskınlarıyla Alıkonuluyor

Almanya merkezli Der Spiegel dergisinde yayımlanan fotoğraflar, Musul’da gündelik hâle gelen bu olayları tüm çıplaklığıyla gösteriyor. Fotoğrafçı Ali Arkadi’nin, Bağdat hükümetine bağlı güçlerle birlikte Musul’da tanık olduklarını Der Spiegel dergisi haberleştirerek okuyucularına sundu. Görüntüler ve Ali Arkadi'nin ifadeleri, nadir bir tanıklık hüviyetinde.

Ali Arkadi, Bağdat hükümetiyle beraber Musul’da bir eve yapılan gece baskınına katılıyor. Fotoğrafçının ifadelerine göre evde ailesiyle uyumakta olan Iraklı bir sivil, IŞİD mensubu olduğu iddiasıyla yakalanıyor. Elleri bağlanarak hükümete ait bir merkeze götürülüyor ve işkenceye maruz bırakılıyor.



Gece baskınına katılan Bağdat hükümetine bağlı askerler.



Alıkonularak işkence edilen “IŞİD şüphelisi” Iraklı sivil.



Evine düzenlenen baskında alıkonulan Iraklı bir sivil.

Sistematik Tecavüzler Yaşanıyor

Eve düzenlenen baskında evdeki erkeğin alıkonulmasının ardından, bir kadının bulunduğu odaya yönelen hükümet güçlerine bağlı bir yüzbaşı, fotoğrafçının ifadesine göre kadına tecavüz edeceğini söylüyor. Odadan çıkarken kadına tecavüz etmediğini söylemesine rağmen gerçekte ne olduğu bilinmiyor. Gazetecinin ifadelerine göre Bağdat hükümetine bağlı askerler, tecavüz ettikleri kadınların yerlerini Şii milislere bildirerek onların da Iraklı kadınlara tecavüz etmesi için buralara yönlendiriyor.

Arkadi, hükümet güçlerinin işkencelerde kendisini de alıkonulan sivillere işkence etmeye çağırdıklarını ifade ediyor. Arkadi, söz konusu olayların ardından dehşete kapılarak ailesini de alıp Irak’ı terk ettiğini belirtiyor.

Musul şehri tamamıyla Bağdat hükümeti ve Şii milislerin eline geçmek üzere. Şehirden kaçmayı başaramayan sivilleri bekleyen akıbetin, fotoğrafçı Arkadi’nin anlattığı sivillerden çok da farklı olmayacağı düşünülüyor. Uluslararası toplumun ve medyanın sessizliği eşliğinde Musullu siviller, insan hakları ihlallerine maruz bırakılmayı sürdürüyor.

Kaynak: Mepa News