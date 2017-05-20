Muş Özgür-Der’den Yetim Köyüne Yardım Etkinliği

“Suriye’deki Yetim Köyü İçin Bir Tuğla da Sen Koy” şiarıyla harekete geçen Muş Özgür-Der, Hasköy Özgür-Der ile birlikte Muş Öğretmenevi'nde kahvaltılı bir etkinlik düzenledi. 20 Mayıs 2017’de gerçekleştirilen etkinliğe Muş’ta faaliyet gösteren diğer sivil toplum örgütleri, Muş Alparslan Üniversitesi akademik ve idari personeli ve eğitim camiası da destek verdi. “Amacımız Suriye’deki kardeşlerimizin yaşadığı zorluklara dikkat çekmek ve onların sorunlarının çözümüne bir nebze de olsa katkı sunmak idi.” diyen Muş Özgür-Der Temsilcisi Erdal Eker, Suriyeli Müslümanlara yardımcı olma niyetiyle kahvaltılı etkinliğe katılan misafirlere teşekkür etti.