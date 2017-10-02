Merzifon'da Grup Yürüyüş Rüzgarı Esti!

Kısa bir süre önce Merzifon'daki faaliyetlerine başlayan TÜGVA’nın Merzifon da açılışı sebebiyle düzenlen tanıtım konserine Merzifon gençlerinden ve çevre il ve Amasya’nın ilçelerinden yoğun katılım oldu. Kiracılar ısı sponsorluğunda, Merzifon paşa camii önüne kurulan sahnede ilk açık hava konserini gerçekleştiren TÜGVA Merzifon Temsilciliği'ni vatandaşlar yalnız bırakmadı. Merzifon Paşa camii önünde gerçekleşen konsere havanın soğuk olmasına rağmen katılım oldukça yüksekti. Akşam Saat 20:30'da başlayan konser gençlerin yoğun ilgisi dolayısıyla geç saatlere kadar devam etti.

Konser öncesi Grup Yürüyüş; Merzifon şehid Ahmet Özsoy Kız öğrenci İmam Hatip lisesi ve Anadolu erkek İmam Hatip lisesi'nin konuğu oldu.

Grup solisti Mehmet Ali Aslan İmam Hatipli gençlere müslümanca müziğin önemini anlattı. Karşılıklı soru ve cevapların ardından Grup Yürüyüş mini bir konser verdi.

Aynı akşamı başlayan Açık hava konserine Amasya’nın tüm ilçelerindeki TÜGVA ve İHH temsilciliklerinden gençlerin yanı sıra, KYK yurtlarında kalan üniversite öğrencileri de katıldı.

Programın konserin öncesinde konuşma gerçekleştiren TÜGVA Merzifon Temsilcisi Polat Kanık; "Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), dünya üzerinde iyi ve güzele dair ne varsa savunan, her daim hakkın ve adaletin tarafında olacak bir nesil yetiştirme amacıyla kurulmuş yeni nesil bir gençlik vakfıdır. Kasım 2013'de İstanbul merkezli kurulan, çalışma alanı tüm dünya olan TÜGVA, ülkesini seven, medeniyetinin öz değerlerine yürekten bağlı gençlerin, günümüz dünyasında ve gelecekte söz sahibi, karşılaştıkları sorunlara karşı güçlü ve donanımlı olmalarını hedeflemektedir" dedi.

Tüm gençleri kendilerine katılmaya davet eden Kanık; "TÜGVA, geleneklerine bağlı kalarak çağın gereklerini iyi okuyabilen, toplumumuza ve insanlığa değer katan, özgüveni yüksek, yenilikçi, çalışkan, iyi ahlaklı, hoş görülü ve sorumluluk sahibi bir gençlik için çalışmaktadır. TÜGVA, her alanda özgüven sahibi bir genç neslin hayalini kuranların, geçmiş tecrübeleri dikkate alarak harekete geçmek için en doğru zamanın şimdi olduğunu düşünenlerin vakfıdır. TÜGVA bu amaç doğrultusunda ülke çapında ve uluslararası ölçekte teşkilatlanma çalışmalarını sürdürmektedir. TÜGVA’nın çalışma alanları: ortaokul, lise, üniversite, çalışan gençlik, kadın ve aile, iş dünyası, iletişim ve medyadır" diye konuştu.

İlgilerinden ötürü Merzifon halkına teşekkür eden Polat Kanık; " 04 Haziran 2017 tarihi itibari ile Merzifon TÜGVA olarak faaliyetlerimize başladığımızı siz değerli Merzifon halkına saygıyla duyurur, yapacağımız tüm bu çalışmalarda siz değerli Merzifon halkını ve gençlerini aramızda görmekten büyük onur duyarız.. " ifadelerini kullandı.

İHH Merzifon temsilcisi Muhammed Yavuz ÇİNTAŞ İHH öncülüğünde devam eden “Her sınıfın bir yetim kardeşi var” projesi kapsamında okullarda yetim çocuk çalışmalarının devam edeceğini, Merzifon halkının İHH aracılıyla 100 civarında yetime sahip çıktığını belirterek bu ilgilin daha da artarak devam etmesini istedi. Ümmet coğrafyasının Emperyalist kuşatma karşısında ümmet olarak direnç göstermesi gerektiğini, bu minvalde Emperyalizme, Siyonizme, Kapitalizme ve tüm izmlere dur diyecek bir gençliğin yetişmesi gerektiğini söyledi. Programda Arakanlı Müslümanlarda unutulmayarak yardım çağrısında bulunuldu.

Grup Yürüyüş sahnede yerini aldıktan sonra 15 temmuz şehidleri için besteledikleri ezgilerin yanında, tekbirler eşliğinde gerçekleşen konserde Grup Yürüyüş, Suriye'den Filistin'e- Mısır'dan Arakan'a mazlumların sesi olup kardeşlik ezgileri söyledi. Geç saatlere kadar devam eden açık hava konseri Grup Yürüyüş'ün son çıkan albümünün imza programından sonra sona erdi.