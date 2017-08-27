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Meryem-Der’in Yaz Okulu Yıl Sonu Programı Yapıldı

Meryem-Der’in Yaz Okulu Yıl Sonu Programı Yapıldı

Tatvan Meryem-Der’in 4-14 yaş arası çocuklar için düzenlediği yaz okulu bir programla sona erdi.

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Yaz okulu boyunca çocuklara yönelik Kuranı Kerim, Öncü Şahsiyetler, Değerler Eğitimi, İngilizce, Resim, Satranç dersleri verildi.

Okulun son gününde Meryem Güntaş’ın sunuculuğunu yaptığı bir program düzenlendi. Program Hevin Kıranşal’ın Kuran tilaveti ile başladı. Dernek adına selamlama konuşması yapan Filiz Kıranşal’ın ardından diğer öğrencilerin okuduğu şiirler ve Arapça İngilizce ilahi seslendirmeleriyle devam etti. Programda ayrıca slayt gösterisi yapıldı. Öğrencilere başarı belgesi takdim edildi ve çocukların yaz boyunca resim dersinde yaptığı çalışmalar sergilendi. Yoğun katılımın gözlendiği program yapılan ikramın ardından “Sevgi Ayetleri”  adıyla açılacak olan çocuk kulübünün duyurusuyla son buldu.

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HABER: KÜBRA SÖNMEZLER

FOTOĞRAF: HEVİN KIRANŞAL

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