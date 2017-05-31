Memur-Sen İftar Parasını Yetimhaneye Gönderecek

Memur-Sen Bursa İl Temsilciliği, 30 bin üyesine vereceği iftar programını iptal ederek, parasını Arakan’da inşa ettirilen Mehmet Akif İnan Yetimhanesi’ne gönderme kararı aldı.

Konuyla ilgili sendika binasında açıklamamalarda bulunan Memur-Sen Bursa İl Temsilcisi Numan Şeker, iftar programlarının israf ve şatafat nişanesi olmaması adına bu kararı aldıklarını söyledi.

11 hizmet kolunun 11’inden de yetki alarak bu karara vardıklarını bildiren Şeker, “22 Mayıs’ta gerçekleştirilen yönetim kurulu ve 25 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen Memur-Sen Başkanlar Kurulu’muzda da müzakere edilerek oy birliğiyle kararlaştırılan Memur-Sen Genel Merkezi ve bağlı sendikalarımızda iftar programlarının israf ve şatafat nişanesi olmaması adına yüksek maliyetli ve kamuoyuna lanse edilen iftar programları yapılmaması, bunun yerine iftar programları için ayrılan bütçenin konfederasyonumuzca Arakan’da inşa ettirilen Mehmet Akif İnan Yetimhanesi’ne aktarılmasına karar verilmiştir.” dedi.

Kaynak: İLKHA