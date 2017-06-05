Mâbedleri, Rahibleri, İnananları ve Savaşçılarıyla, ‘Futbol Dini’..

Selahaddin E. Çakırgil’in yorumu:

Tam 50 yıl önce, Kayseri’de oynanan Kayseri- Sivas maçı sonrasında meydana gelen karışıklıklarda 40 kişinin öldüğünü, ya da, İstanbul’daki maçlarda sadece şu son birkaç yıl içinde bıçaklanarak öldürülen yerli ve yabancıları hatırlıyor muyuz?

5 sene önce de Mısır’da Port Said şehrindeki futbol yüzünden meydana gelen karışıklıklarda 80 kadar insan ölmüştü. 1967’lerdeydi, bir futbol maçı yüzünden Orta Amerika ülkelerinden Honduras - El Salvador arasında da aylarca süren bir savaş çıkmıştı.

30 yıl kadar öncelerdeydi, Belçika’da, iki takımın tarafdarları arasında çıkan bir kavga ve kargaşada 40 kadar kişi ölmüş ve bunun üzerine bir Belçika gazetesi, ‘La religiondu Foot..’ başlığını atan ilginç bir yazı yayınlamıştı.

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