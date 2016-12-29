Çorum Özgür-Der Suriye’ye Un Yüklü 3. Yardım Tırını Gönderdi

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29.12.2016 12:25
Çorum Özgür-Der Suriye’ye Un Yüklü 3. Yardım Tırını Gönderdi
Suriye'deki Esed-İran-Rusya vahşetinden dolayı yurtlarını terk etmek zorunda kalan Suriye halkına ulaştırılmak üzere 25 ton un yardımı gönderildi.

Çorum Özgür-Der ve Çorum Ensarları oluşumunun katkılarıyla gönderilen unlar İHH'nın Reyhanlı ofisi aracılığıyla dağıtılacak.

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