Çorum Özgür-Der Suriye’ye Un Yüklü 3. Yardım Tırını Gönderdi
Suriye'deki Esed-İran-Rusya vahşetinden dolayı yurtlarını terk etmek zorunda kalan Suriye halkına ulaştırılmak üzere 25 ton un yardımı gönderildi.
Çorum Özgür-Der ve Çorum Ensarları oluşumunun katkılarıyla gönderilen unlar İHH'nın Reyhanlı ofisi aracılığıyla dağıtılacak.
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