Çöpe Attıklarıyla Afrika'yı Doyururlar!

Dünyadaki zengin-fakir ayrımının acı tablosu, Meclis’e verilen rakamlarda kendini gösterdi. Dünyada yılda yaklaşık 1 trilyon dolarlık yemek israf ediliyor. Sadece zengin ülkelerin israf ettiği yemek, 222 milyon ton. Bu rakam, Afrika’nın tümünde üretilen gıdaya eşit. Ve, dünyada 870 milyon insan yetersiz besleniyor.

Meclis Dilekçe Komisyonu bünyesinde, Gıda Bankacılığı Uygulamasının Araştırılması ve Yaygınlaştırılmasını İnceleme Alt Komisyonuna verilen rakamlar, dünyadaki gıda israfının boyutunu ortaya koydu. Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Ekrem Keleş’in verdiği rakamlara göre dünyada her yıl 1,3 milyar ton yiyecek israf ediliyor. Bu israf edilen yemekler yaklaşık 1 trilyon dolara tekabül ediyor. Bu israf, bir ülkenin ekonomik hacmi bakımından değerlendirilmiş olsaydı, Amerika Birleşik Devletleri ve Çin’den sonra dünyanın en çok karbondioksit üreten 3’üncü ülkesi olacak kapasite çıkıyor. İsraf edilen gıdanın sadece dörtte 1’i dünyada açlık çeken 795 milyon insanı doyurmaya yetiyor.

870 MİLYON İNSAN BESLENEMİYOR

Zengin ülkelerdeki gıda israfı 222 milyon ton, Sahraaltı Afrika’da üretilen yemeklerin neredeyse toplamına eş değer. Afrika’daki toplam yemek üretimi, 230 milyon ton. Sadece Avrupa’daki gıda israfı 200 milyon aç insanı doyurmaya yetecek boyutlarda. Dünya nüfusunun yüzde 12,5’unu oluşturan 870 milyon insan yetersiz besleniyor. İsrafın dörtte 1 oranında azaltılmasıyla, yetersiz beslenen 870 milyon insanın gıda ihtiyacı karşılanabiliyor.

AÇLIĞI ORTADAN KALDIRABİLİR

Gelişmiş ülkelerde çöpe atılan gıdaların yüzde 40’ı aslında yenebilecek durumda. Gelişmekte olan ülkelerde ise yılda 150 milyon ton buğday heba oluyor. Bu rakam, tüm fakir ülkelerdeki açlığı ortadan kaldırabilecek bir orana denk geliyor.