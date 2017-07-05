Çamlıca Kulesi’nden Pis Kokular

Haksöz Haber

Çamlıca’da toplam yüksekliği 369 metreye ulaşacağı bildirilen ve yapımı devam eden verici kulesinin 221 metrelik beton inşaatı tamamlandı. Halen Çamlıca tepesini işgal eden ve görüntü kirliliğine sebep olan çok sayıda antenin işlevini üstlenecek olan kule FM radyolarının tümüne ev sahipliği yapacak. Ulaştırma Bakanlığı’nın daha önceki açıklamasına göre kulenin toplam maliyeti 170 milyon lirayı buluyor.

Kulenin işletilmesi için 50 milyon sermayeli bir şirket kurulmuş. Bu şirket sermayesinin yarısını PTT vermiş, diğer yarısını ise EPT AŞ adlı özel bir şirket karşılamış. Bu şirketin sahibi Hakan Çevikoğlu isimli genç bir iş adamı. Hakan Çevikoğlu Hosta Döner isimli firmanın sahibinin damadı. Hosta Döner’in sahibi ise FETÖ suçlamasıyla tutuklanmış bir iş adamı olan Verdal Hosta.

Şirketin yapacağı işler, yürüteceği faaliyetler listesi oldukça kabarık. Lisans ve yayın izni sağlamaktan, kule bünyesinde otopark, restoran işletmeye, hatta AVM açmaya kadar birçok gelir kalemi sıralanmış.

Bu durumda sormak gerekmiyor mu? Devletin yarı yarıya ortağı olan bu Hakan Çevikoğlu kim? PTT neden özel bir şirketle ortaklık ihtiyacı hissetmiş? Bu kadar büyük ve kârlı bir yatırıma ortak olmak için bu şirket ne kadar yatırım ve masraf yapmış?