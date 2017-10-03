Bahadır Kurbanoğlu’ndan Pelikancılara: Hiç Utanmanız Kalmadı mı?!
Bahadır Kurbanoğlu, Türkiye-Rusya arasındaki ilişkilerin hatırına İdlib başta olmak üzere Suriye’deki cinayetleri görmezlikten gelme çağrısında bulunan Pelikan şebekesinin kalemşörlerine yüklendi.
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Bahadır Kurbanoğlu’nun Sözü Esirgemeden programının bugünkü bölümünde (3 Ekim 2017) konuyla ilgili yaptığı değerlendirmeleri aşağıdaki videoyu tıklayarak izleyebilir veya dinleyebilirsiniz:
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