45 Günlük Bebek İçin Acil Kana İhtiyaç Var

»Ana Sayfa»Pano
04.03.2017 11:32
45 Günlük Bebek İçin Acil Kana İhtiyaç Var
45 günlük bebek için acil b rh (-) kana ihtiyaç bulunmaktadır.

Halkalı acıbadem hastanesinde yatan 45 günlük bebek için acil b rh (-) kana ihtiyaç bulunmaktadır.

İlgilenenlerin aşağıdaki numaradan irtibata geçmesi rica olunur:

Adil Köse: 05372117089

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45 Günlük Bebek İçin Acil Kana İhtiyaç Var
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