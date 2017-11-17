Zimbabve'de Darbeye Direnme Çağrısı Yapan Chipanga Özür Diledi

Zimbabve Afrika Ulusal Birliği-Yurtsever Cephesi (ZANU-PF) Gençlik Örgütü Lideri Kudzanai Chipanga, askeri müdahale öncesi yaptığı "müdahaleye direneceğiz" açıklaması nedeniyle Genelkurmay Başkanı Constantino Chiwenga'dan özür diledi.

Chipanga, ülkedeki yerel organlarda yayınlanan özür açıklamasında, salı günü yaptığı açıklama sebebiyle özür dileyerek, bildiriyi kendisinin kaleme almadığını, başkaları tarafından önüne konduğunu ileri sürdü.

"General Chiwenga'dan tüm gençlik örgütü adına özrümü kabul etmesini istiyorum. Bizler genç insanlarız, hala büyüyoruz ve hatalarımızdan ders alıyoruz." ifadesini kullanan Chipanga, bu hatadan da büyük dersler çıkardığını belirtti.

Chipanga, Genelkurmay Başkanı Constantino Chiwenga'nın eski devlet başkanı yardımcısı ve iktidar partisinin yeni lideri Emmerson Mnangagwa'nın destekçilerine yapılan tasfiyeye son vermek için "adım atmaya" hazır olduğunu belirtmesinin ardından buna tepki göstermiş, ordudaki bir bireyin Mugabe'ye müdahelesine izin vermeyeceklerini söylemişti.

Gençlik lideri, açıklamasında, Türkiye'deki 15 Temmuz darbe girişimini örnek vererek, "Türk halkının seçilmiş bir hükümete müdahale etmeye çalışan güçleri püskürttüğü gibi biz de devrimi savunacağız." demişti.

MUHALEFETTEN MUGABE'YE İSTİFA ÇAĞRISI

Öte yandan, Zimbabveli muhalif lider Morgan Tsvangirai, Devlet Başkanı Robert Mugabe'nin istifa etmek zorunda olduğunu dile getirdi. Gazetecilere konuşan Tsvangirai, seçimlerden önce kapsamlı reformların yanı sıra müzakere edilebilir bir geçiş mekanizmasının kurulmasını istedi.

Tsvangirai, istikrarın temin edilebilmesi için Güney Afrika Kalkınma Topluluğu ve Afrika Birliğinin teminatında olan seçim sonrası çerçevenin ortaya konması gerektiğini söyledi.

GÜNEY AFRİKALI HEYETLE TOPLANTI

Güney Afrika medyası ise askeri müdahalenin ardından ev hapsinde tutulduğu bildirilen Mugabe'nin bugün Güney Afrikalı bir heyetle hükümet binasında görüşme gerçekleştirdiğini aktardı. Ordu yetkilileri ve Katolik Kilisesi'nin de dahil olduğu görüşmelerde ülkedeki siyasi çalkantıya çözüm arandığı bildirildi.

Zimbabve ordusu çarşamba günü başkente girerek devlet televizyonunu ele geçirmiş, sabaha karşı televizyonda okunan bildiride askeri müdahalenin "darbe olmadığı" öne sürülmüştü.

Askeri müdahalenin ardından ordu, Devlet Başkanı Robert Mugabe ve eşi Grace Mugabe'nin gözaltında olduğunu duyurmuştu.