Yemen’de Şiddetli Çatışma: 19 Ölü

Yemen’in Useylan kentinin batısında yer alan es-Selim bölgesinde yaşanan şiddetli çatışmalarda 19 kişinin öldüğü belirtildi.

Abdurabbu Mansur Hadi’ye bağlı Halk Direniş Güçleri (HDG) Enformasyon ve İzleme Ofisi yetkilisi Macid Amir el-Harisi, Yemen’in Useylan kentinin batısında yer alan es-Selim bölgesinde, Husiler ve Ali Abdullah Salih yanlıları ile HDG ve Hadi’ye bağlı ordu birlikleri arasında çatışma yaşandığını söyledi.

AA’da yer alan habere göre, el-Harisi, Hadi’ye bağlı güçlerin birkaç gün önce kontrolü sağladığı es-Selim, es-Suveyda, el-Alem Dağı bölgelerini yeniden ele geçirebilmek için Husiler ile Salih yanlılarının düzenlediği saldırılar neticesinde patlak veren çatışmalarda, Husiler ile Salih yanlılarından 16, Hadi’ye bağlı güçlerden ise 3 kişinin öldüğünü ifade etti.

Hadi’ye bağlı güçlerin dün geceden bu yana belirli aralıklarla devam eden saldırıları püskürttüğünü kaydeden el-Harisi, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait savaş uçaklarının da havadan destek verdiğini aktardı.

Hadi’ye bağlı ordu, bir hafta önce Beycan ve Useylan ilçelerini geri almak için kapsamlı bir askerî operasyon başlatmıştı.