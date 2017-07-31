Yemen’de 4 Milyondan Fazla Öğrencinin Eğitimi Tehlikede!

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, “Öğretmenlerin bir senelik maaşları ödenmezse yaklaşık 4,5 milyon Yemenli çocuk yeni dönemde okulsuz kalacak.” ifadesi kullanıldı.

Yemen’de İran destekli Husilerin kontrol altına aldığı bölgelerde gelir kaynaklarına el koyması nedeniyle Eğitim Bakanlığı’na bağlı kamu personeli ile öğretmenlerin geçen senenin son aylarından bu yana maaşlarını alamadığı ifade ediliyor.

Sana’daki Eğitim-Öğretim Sendikası da öğretmenlerin 9 aydır maaşsız çalıştıklarına işaret ederek, eğitim çalışanlarına açık grev çağrısında bulunmuştu.

Yemen, iki yılı aşkın bir süredir Husiler ve onlara destek veren Ali Abdullah Salih yanlıları ile Abdurrabu Mansur Hadi güçleri arasında çatışmalara sahne oluyor.