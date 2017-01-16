Yasin Asma Kardeşimizden İbretlik Bir Yazı: Kim Milyoner Olmak İster?

Bir süredir ciddi bir hastalıkla imtihan olunan Adana'dan Yasin Asma kardeşimiz tecrübelerini ifade ettiği bir yazı kaleme aldı.

HAKSÖZ-HABER

Bir süredir ALS (Amyotrofik Lateral Skleroz/Motor Nören Rahatsızlığı) adı verilen ciddi bir hastalıkla mücadele eden Yasin Asma kardeşimiz, kaleme aldığı yazısında tecrübelerini aktarırken, imtihan olmanın bilincinde bir Müslüman olarak şükrünü ifade eden duygularını paylaşıyor. Gerçek zenginliğin ekonomik değerlerle ölçülemeyeceğini bizlere bir kez daha hatırlatan Asma, Rabbimizin nimetlerinin farkındalığı boyutunda bizlere kendi imtihanı üzerinden anekdotlar sunuyor.

Asma'nın rahatsızlığı olan ALS hastalığı sebebiyle vücut fonksiyonları uzun süre içerisinde kısım kısım yitiriliyor ve bilinen tıp literatüründe tedavi seçeneği bulunmuyor. Bir yandan hastalığı ile mücadele eden Asma bir yandan da bu hastalığın tanınması için çaba sarf ediyor.

Yasin Asma kardeşimizin yazdığı yazıyı sizlerle paylaşırken kendisine Rabbimizden bir kez daha acil şifa diliyor ve Asma ailesine geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz.

" KİM MİLYONER OLMAK İSTER ! ? "

Yasin Asma

GERÇEK ZENGİNLİK

Rahat nefes alabildiği ve hiç bir sağlık sorunun olmadığı halde, sahip olduğu "GERÇEK ZENGİNLİĞİN" farkında ol(a)mayıp, hayattan abartılı bir şekilde şikayetçi olanlara eyvahlar olsun.

"Dünya hayatının örneği, ancak gökten indirdiğimiz, onunla insanların ve hayvanların yediği yeryüzünün bitkisi karışmış olan bir su gibidir. Öyle ki yer, güzelliğini takınıp süslendiği ve ahalisi gerçekten ona güç yetirdiklerini sanmışlarken (işte tam bu sırada) gece veya gündüz ona emrimiz gelmiştir de, dün sanki hiçbir zenginliği yokmuş gibi, onu kökünden biçilip atılmış bir durumda kılmışız. Düşünen bir topluluk için Biz ayetleri böyle birer birer açıklarız." (Yunus Suresi, 24)

Atalarımız şöyle demiştir:

"Kaybetmeden kıymet bilinmez"

Ayrıca Peygamber Efendimiz (a.s) şöyle buyurmuştur: “Beş şey gelmeden evvel şu beş şeyi ganimet bilip değerlendir: İHTİYARLIK GELİP ÇATMADAN EVVEL GENÇLİĞİN,

HASTALIKTAN EVVEL SIHHATİN, FAKİR DÜŞMEDEN EVVEL VARLIKLI OLMANIN,

MEŞGULİYETTEN EVVEL BOŞ ZAMANIN VE ÖLÜM GELMEDEN EVVEL HAYATIN KIYMETİNİ BİL VE BUNLARIN HAKKINI VER!” (Hâkim, Müstedrek)

Adana’da az veya çok islami hassasiyete sahip hemen herkesin tanıdığı bir arkadaşım bir gün beni ofisimde ziyaret ettiği sırada içinde bulunmuş olduğu ekonomik sıkıntısını dile getirirken şöyle bir ifade kullandı: "İçinde bulunduğum bu maddi sorunlardan dolayı BÖBREĞİMİ SATACAĞIM"

"Bu konuda ne diyorsun" dedi.

Benim de kendisine verdiğim cevap şu oldu;

"SEN SANA AİT OLAN BİR ŞEYİ SATABİLİRSİN. SANA AİT OLMAYAN BİR ŞEYİ SATAMAZSIN".

Neredeyse hayatının tamamını iki yakayı bir araya getirmekle uğraşan bu kardeşin kendisine verilen " GERÇEK ZENGİNLİĞİN " farkında olmayıp bir anlık gaflet ile bu sözü söylediğine inanıyorum.

Bu girişten sonra Siz değerli arkadaşlarım ve bu sitenin müdavimleri ile benim sağlık durumunu ve hastalığımın seyri ile ilgili son durumu paylaşacağım ve BENİM DURUMUMDAN DERS ve İBRET ALIP HAYATA DAHA POZİTİF BİR GÖZLE BAKMANIZI SAĞLAMAYA ÇALIŞACAĞIM.

Çünkü şuna inanıyorum ki Rabbim Allah azze vecelle tarafından bende sizin için ders ve ibret alacağınız "AYETLER" olduğuna inanıyorum.

Siz bana bakarak hayata daha pozitif ve müspet bir bakış açısı ile daha güzel, sorumlu ve nimetlerin kıymetini bilen bir yaşam süreceğinize inanıyorum.

Bu fakir şu anda okumakta olduğunuz bu yazıyı çok zor şartlarda 1 kelimeyi anlaşılana kadar defalarca tekrarlamak sureti ile buda yeterli olmayınca karşıma geçip benim için özel olarak hazırlanan harf tablosundan tek tek harfleri göstererek kelimeyi böylece adeta kan ter içinde kalarak tamamlaya biliyoruz.

Bu harf tablosunu şu anda çok yoğun kullanmasam da ileride sadece bu tablo sayesinde iletişim kurup derdimi anlatabileceğim.

Bu fakir 5 yıldır dünyada çaresi, tedavisi olmayan ALS HASTALIĞI ve MOTOR NÖRON olarak ta bilinen illet hastalık ile mücadele ediyor.

Hastalığımın son durumu şu şekildedir.

EL ve AYAKLARIMI hiç bir şekilde KULLANAMIYORUM.

Hatta kullanmak bir yana üzerime konan sineği kovmaktan aciz bir vaziyette hareket kabiliyetimi tamamen yitirmiş durumdayım.

Bu fakir;

NEFES ALIP VEREMİYOR.

Bunu solunum cihazı ile boğazıma açılmış olan delik aracılığıyla suni olarak sağlamaktayım.

Bu fakir;

YEMEK YİYEMİYOR

göbeğimin hemen altında açılmış olan PEG deliği sayesinde şırınga (enjektör) ile mama vererek besleniyorum. Beslenmeme engel olan; dilimdeki ve yutak kısmındaki kasların erimesi ve bundan dolayı yemek yeme eylemini yapamıyorum.

Bu fakir;

KONUŞAMIYOR.

Şu anda bazı kelimelerin anlaşılabilmesi için çok çaba sarfediyorum ve olağanüstü bir efor sarfediyorum. Buna neden olan diyafram yetersizliği ve dilimdeki kasların erimesi sorunudur.

Bu fakir;

KOKU ALAMIYOR.

Buna neden olan şeyin anlayabildiğimiz kadarıyla kendim nefes alıp veremediğim için solunum cihazından dolayı koku alma yeteneğini kaybetmiş durumdayım.

Bu fakir;

AĞLAYAMIYOR.

Ağladığım sırada GÖZYAŞLARIMIN ACI ve YAKICI olması nedeniyle ayrıca diyafram olmadığı için ağlama sırasında yeterli solunumu sağlamak zor olduğu için kısıtlı da olsa ağlayınca cihaz sürekli uyarı veriyor.

Bu nedenle ağlamaya göz yaşımın yakıcı olduğundan dolayı son vermek zorunda kalıyorum.

Bu fakir;

GÜLEMİYOR.

Ağız içindeki kaslar erimiş olmasından ve yeterli diyafram olmayışından ayrıca çenemin kaymış olmasından dolayı gülme eylemini gerçekleştiremiyorum.

Sevincimi yüzüme yansıtamıyor sadece tebessüm ediyorum.

Bu fakir;

UYUYAMIYOR

Boğazım yeni delindiği sırada yoğun bakımda yatarken bir gün Prof. Dr. Şebnem hocam eşime “uzun bir Zaman geceleri uyuyamayacak” diye söylemişti.

Bunda hastalığın kendi etkisi ayrıca psikolojik durumun da etkisinin olduğunu söylemek mümkündür.

Ayrıca her gece "cennetim" olan ANNEM ile birlikte sabaha kadar uyu(ya)madan türlü zorluklar içinde sabahlıyoruz.

Ve her sabah sabahlayabildiğimiz için RABBİMİZE HAMD EDİYORUZ.

Çünkü gece geçirdiğimiz zaman içerisinde acil durumlar için çocuklarımı kaldırıp birtakım müdahaleler yaptıktan sonra kısmen rahatlayıp geceye kaldığımız yerden devam ediyoruz.

Bulunmaz ve tarif edilemez bir nimet olan uykuyu uyuyabilmek için doktorların bana verdiği ilaçları siz sevgili dostlarım bir doz alsa 3 gün kendine gelemez.

Fakat ne yazık ki bu ilaçları aldığım halde 1 saat bile uyuyamıyorum.

Umarım uykunun ne kadar önemli bir nimet olduğunun şuurundasınızdır.

SADECE BİR GECE UYUYABİLMEM İÇİN NELERİMİ VERMEZDİM Kİ...!!!

Bu fakirin;

AĞZI AKIYOR

Ağız içindeki tükürük kasları eridiğinden ağız içinden ve burundan gelen akıntıya engel olunamamaktadır.

Bu fakir;

OTURAMIYOR

vücuttaki kaslar eridiğinden dolayı uzun süreli oturuşlarda kalça kemiğinin baskısından dolayı ciddi sıkıntılar oluşmaktadır.

bundan dolayı sık sık pozisyon değiştirmek durumunda kalıyoruz.

Bu fakir;

BOYNUNU TUTAMIYOR

Vücudun tamamında olduğu gibi boyun kısmınında dik durmasını sağlayan kasların erimesinden dolayı hastalığın ileri derecedeki aşamasını gösteren boyun düşmesi oldukça ciddi sıkıntılar yaratıyor.

Tüm bu sıkıntıları alt alta, üst üste, yanyana koyduğumuzda öyle bir manzara çıkıyorki o manzarayı şu şekilde ifade etmek istiyorum

NE ENGELLİ Sİ KARDEŞİM BİZ ENGELLİ YADA ( arızalı bir ifade ile ) ÖZÜRLÜ DEĞİLİZ KARDEŞİM BEN ve BENİM GİBİ ALS HASTALARI HASBELKADER "YAŞAYAN ÖLÜLERİZ" be kardeşim

Umarim bu fakirin derdini ve sıkıntılarını okuduktan sonra sahip olduğunuz " GERÇEK ZENGİNLİĞİN " farkına vararak bu zenginliğin şükrünü eda etme noktasında çok iyi bir hisse almışsınızdır. Şayet bu zenginliğin farkına var(a)mayarak ufak tefek maddi veya manevi sıkıntılardan dolayı hayatı yaşanmaz bir hal alıp bu durumu çevresine yansıtan bir insansanız size seslenmek istiyorum.

Yukarıda saymış olduğum ve hayatımı çileye çeviren bu sağlık sorunlarımı para karşılığında bana verecek olan varmı ! ?

ve soruyorum " KİM MİLYONER OLMAK İSTER ! ? "

Bu yazdıklarımın

1001 kişi okusa

101 kişi anlamaya çalışsa

11 kişi anlayıp

1 kişi bize hayır duasında bulunsa bahtiyar olacağım

En kalbi selam ve muhabbetlerimle

Kaynak: Büyük Saat Gazetesi

Asma hastalığının tüm ciddiyetine rağmen 15 Temmuz darbe girişimi ve Halep işgali zamanlarında meydanlarda idi.