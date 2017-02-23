Van’dan Mehmet Karagülle Amcamız Vefat Etti

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23.02.2017 21:02
Van’dan Mehmet Karagülle Amcamız Vefat Etti
İnnâ lillâh ve innâ ileyhi râciûn

Van’dan Abdullah, Ceylan ve Ayşe Karagülle kardeşlerimizin babası Mehmet Karagülle amcamız vefat etti. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine sabırlar diliyoruz.

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