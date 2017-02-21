Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı McMaster Oldu

»Ana Sayfa»Dünya
21.02.2017 09:53
Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı McMaster Oldu
ABD Başkanı Trump, 13 Şubat'ta istifa eden eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Flynn'in yerine Korgeneral McMaster'ı seçti.

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Şubat'ta istifa eden eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'in yerine Korgeneral Herbert Raymond McMaster'ı seçtiğini açıkladı.

Trump, hafta sonunu geçirmek üzere gittiği Florida'daki görüşmeleri sonucunda yeni Ulusal Güvenlik Danışmanını kamuoyuna ilan etti.

Kendisini takip eden gazetecilere açıklamalarda bulunan Trump, hassas görüşme ve değerlendirmeler sonucunda ABD Ordusu Kapasite Entegrasyon Merkezi Direktörü ve Eğitim ve Doktrin Komutanlığı Komutan Yardımcısı Korgeneral McMaster'da karar kıldıklarını belirtti.

McMaster için "muhteşem bir yetenek ve deneyim adamı" ifadesini kullanan Trump, son iki günde yeni adayı hakkında çok şey okuyup izlediğini söyledi.

Yeni Ulusal Güvenlik Danışmanının ordu içinde son derece saygın bir kişilik olduğuna vurgu yapan Trump, "Böyle bir komutana sahip olduğumuz için onurluyuz." dedi.

Medya mensuplarına kısa bir açıklama yapan McMaster ise, "Sayın Başkan, çok teşekkür ederim. Sadece milletimize hizmet etmeye devam edecek olmanın bir ayrıcalık olduğunu söylemek istiyorum. Bana bu fırsatı verdiğiniz için size minnettarım." ifadelerini kullandı.

Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn, bu göreve gelmeden önce Rusya'nın Washington Büyükelçisi Sergey Ivanovich Kislyak ile yaptığı telefon görüşmesinde "Rusya'ya yaptırımların kaldırılmasını" konuştuğu yönündeki iddialar üzerine görevinden istifa etmişti.

Kellogg, Ulusal Güvenlik Konseyi Özel Kalemi oldu

Eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Flynn'den boşalan koltuğa bir süredir vekalet eden emekli Korgeneral Keith Kellogg ise yine Trump tarafından Ulusal Güvenlik Konseyi (NSC) Özel Kalemi görevine seçildi.

McMaster ile Kellogg'un birbirlerini uzun zamandır iyi tanıdıklarını söyleyen Trump, ikilinin birbirine yakın çalışarak bundan sonra da başarılı işlere imza atacaklarına inandığını bildirdi.

McMaster kimdir?

24 Temmuz 1962 Philadelphia doğumlu olan McMaster, Kuzey Carolina Üniversitesinden ABD tarihi alanında doktora sahibi etkili bir ordu mensubu olarak biliniyor. 2014 yılında Time dergisi tarafından "en etkili 100 kişi" arasında gösterilen McMaster, 1997 yılında kaleme aldığı "Görevin İhmali" adlı kitapla, ordunun ve siyasi aktörlerin Vietnam Savaşı'ndaki etkisizliklerini eleştirdi ve o dönem popüler bir isim haline geldi.

1. Körfez Savaşındaki performansıyla "gümüş yıldız" başarı ödülünün sahibi olan ve ABD ordusunun Afganistan misyonunda da görev alan McMaster, son olarak ABD Ordusu Kapasite Entegrasyon Merkezi Direktörü olarak görev yapıyordu.

Kaynak: AA

  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Fehriye Erdal'a 15 Yıl Hapis Cezası20 Şubat 2017 Pazartesi 13:25
  • Ağır Silah Ticareti Soğuk Savaş’tan Bu Yana En Yüksek Seviyede!20 Şubat 2017 Pazartesi 12:25
  • Yaşlılarla Çocukları Buluşturan “Yuva”20 Şubat 2017 Pazartesi 11:51
  • NFL Oyuncusu: 'Kendimi İsrail'e Kullandırmayacağım'19 Şubat 2017 Pazar 23:36
  • Paris'te 'Yolsuzluk' Protestosu19 Şubat 2017 Pazar 21:04
  • Türkiye’de 143 Bin Kişiyi 1 Milletvekili Temsil Ediyor19 Şubat 2017 Pazar 16:21
  • Kolombiya’da Son FARC Üyeleri de Silah Bıraktı19 Şubat 2017 Pazar 14:48
  • Hollandalı Irkçı Lider Wilders, Faslılara Hakaret Etti!19 Şubat 2017 Pazar 13:41
  • Barselona’da Mülteci Protestosu: Sınırları Açın19 Şubat 2017 Pazar 11:45
  • BM Genel Sekreteri Guterres 'Suriye' İçin Kötümser19 Şubat 2017 Pazar 08:32
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Birleşmiş Milletler Barışı Sağlıyor
    Birleşmiş Milletler Barışı Sağlıyor
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim