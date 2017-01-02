Tatvan’da Halep Yararına Kermes Yapıldı
Özgür-Der Tatvan şubesi ile Meryem-Der tarafından Halepli Müslümanlar için kermes düzenlendi. “Halepli Kardeşlerimize Ensar Olma Vakti” adı altında yapılan kermes 30-31 Aralık ile 1 Ocak günleri arasında yapıldı. Yoğun ilginin yaşandığı kermeste ev hanımlarının yöresel ve ev yemekleri yanı sıra kitap ve hediyelik eşya standı da açıldı.
Düzenlenen yardım kermesi ile ilgili konuşan Özgür-Der Tatvan Şube Başkanı Özcan Taşcan, kendileri için Halep ile Bitlis arasında hiçbir fark olmadığını ifade ederek şunları söyledi.
"Bizler bir ümmetin parçaları, bir vücudun azalarıyız. Halep'te katil Esed, Rusya ve İran eliyle yapılan katliamdan kaçan kardeşlerimize bir nebze olsun Tatvan'dan da bir yardım eli uzatmak istedik. Evet, belki onların sorunlarına çözüm olmayacak. Ama bizler Ensar olma sorumluluğumuzu yerine getirmeye çalışıyoruz. Bu anlamda Tatvanlı kardeşlerimizin gösterdiği duyarlılık bizleri ümmet ruhunu yakalama adına umutlandırıyor. Rabbimiz bu soğuk kış günlerinde onların yardımcıları olsun. Bizlere de Ensar olma duyarlılığı versin. Bu vesile ile kermes dolayısıyla canla başla çalışan hanım kardeşlerime, emeği geçen kardeşlerimize ve kermesimize katılım gösteren Tatvanlı kardeşlerime teşekkür ediyorum. Rabbim çalışmalarımızı bereketli kılsın.”
Meryem-Der Başkanı Gönül Peker ise şunları söyledi: “Bu şahitliğimizi Rabbimizin kabul etmesini diliyoruz. Emeği geçen Özgür-Der Tatvan şubesi ve Meryem-Der üye ve gönüllü kardeşlerimize teşekkür ederiz. Bu yaptığımız sosyal şahitlik belki denizde bir damladır. Aynı şekilde asıl sorumluluğumuz olan insanlara tevhidi, iyiliği, adaleti, merhameti, hakkı ve sabrı tavsiye de daha çok yoğunlaşmamız gerektiğini hatırlıyoruz. Asıl amacımız ve görevimiz Allah’ın dinini tebliğdir. Allah bizi iman edip salih amel işleyenlerden eylesin. Çabalarımızı ve çalışmalarımızı bereketli kılmasını ve cennetinde buluşturmasını diliyorum.” dedi.
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