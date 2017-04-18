“Suriye’de Yaşananlar Bosna Hersek’i Hatırlattı”

Bosna Hersekli piskopos Franjo Komarica, “Suriye’de yaşananlar bana şehrim Banja Luka’da, vatanım Bosna Hersek’te yaşananları hatırlattı. İçim kan ağladı.” dedi.

Bosna Hersekli piskopos Franjo Komarica, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başta nisan ayının başında İdlib’de meydana gelen kimyasal saldırı olmak üzere son yıllarda Suriye’de yaşananları anımsatarak, dualarına tüm çocukları ve ebeveynleri dâhil ettiklerini söyledi.

Bir kez daha Paskalya Bayramı’nı dünyanın dört bir yanında barış ve huzur yerine savaş ve felaketlerin hüküm sürdürdüğü bir ortamda kutladıkları için üzgün olduğunu dile getiren Katolik din adamı, özellikle Suriye’den gelen fotoğraf ve görüntülerin kendisini çok etkilediğini ifade etti.

“İçim Kan Ağladı”

Komarica, Beşşar Esed güçlerinin İdlib’in güneyindeki Han Şeyhun bölgesinde gerçekleştirdiği kimyasal saldırıyı “korkunç” şeklinde nitelendirerek, “Suriye’de yaşananlar bana şehrim Banja Luka’da, vatanım Bosna Hersek’te yaşananları hatırlattı. İçim kan ağladı.” diye konuştu.

Katolik din adamı, Suriye’den gelen fotoğraf ve görüntüleri izleyenlerin, kendilerini evlatlarını kaybeden o ebeveynlerin yerine koyması gerektiğini söyledi.