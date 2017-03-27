Sudan’da 3 Bini Aşkın Kişi Ücretsiz Tedavi Edildi

Sudan Türkiye Tıbbi Yardım Derneği’nin yürüttüğü kampanya kapsamında 3 bini aşkın kişi tedavi edildi.

Sudan Türkiye Tıbbi Yardım Derneği’nin Güney Sudan’ın Güney Kordofan eyaletinde gerçekleştirdiği ücretsiz tedavi kampanyasından 3 bini aşkın kişinin faydalandığı bildirildi.

AA’nın Sudan Haber Ajansı SUNA’ya dayandırdığı haberine göre, derneğin, Güney Kordofan’ın Kubi bölgesinde 23-26 Mart’ta düzenlediği ücretsiz tedavi kampanyasında dahiliye alanında 580, çocuk hastalıkları alanında 230, genel sağlık alanında 430, kadın hastalıkları ve doğum alanında 370, göz alanında 503, işitme sorunları alanında ise 180 kişi tedavi edildi.

Kampanya kapsamında ayrıca 46 kişi ameliyat oldu, 407 kişi toplu sünnet edildi, 240 kişiye gözlük verildi ve muayene edilen 430 kişiye de ilaç dağıtıldı.

Sudan Türkiye Tıbbi Yardım Derneği, fakir ve muhtaçlara yardım sunan bir kuruluş olarak faaliyet gösteriyor.