“Su Kıtlığı 600 Milyon Çocuğu Etkileyecek”

»Ana Sayfa»Dünya
22.03.2017 07:33
“Su Kıtlığı 600 Milyon Çocuğu Etkileyecek”
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), su kaynaklarının hızla azalması nedeniyle 2040 yılına kadar her 4 çocuktan birinin, yani 600 milyon çocuğun ölüm ya da hastalık riskiyle karşı karşıya kalacağını bildirdi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), “Dünya Su Günü” vesilesiyle yayımladığı raporunda iklim değişikliği, giderek artan kuraklıklar ve dünyanın birçok yerinde yaşanan çatışmalar nedeniyle güvenli su kaynaklarının hızla tükenmesinin çocuklar üzerindeki etkilerine dikkat çekti.

AA’nın aktardığına göre, raporda, her geçen yıl suya olan talep arttığı ancak güvenli su kaynakları azaldığı için dünyada 36 ülkenin “son derece ciddi su sıkıntısı” yaşadığı belirtildi.

Dünyada her gün 5 yaş altındaki 800’den fazla çocuk temiz su ve hijyene erişimi olmadığı için ishalden hayatını kaybediyor.

Su kaynaklarının hızla azalması dolayısıyla 2040 yılına kadar dünya genelinde her 4 çocuktan biri, yani 600 milyon çocuk ölüm ya da hastalık riski yaşayacak.

“Çocuklar Su Bulmaya Çalışırken Saldırılara Maruz Kalıyor”

Raporda ayrıca, kuraklığın vurduğu bölgelerdeki birçok çocuğun her gün saatlerce temiz içme suyu bulmaya çalışırken okula gidememesi ve kız çocuklarının bazen saldırılara maruz kalmasına dikkat çekiliyor.

Kuraklığa bağlı kıtlığın yaşandığı Somali, Güney Sudan ile Nijerya ve çatışmaların yaşandığı Yemen’de 1,4 milyon çocuk, aşırı derecede yetersiz beslenme nedeniyle ölüm riskiyle karşı karşıya.

Etiyopya’da 9 milyondan fazla kişinin bu yıl temiz içme suyuna erişimde sıkıntı yaşayabileceği belirtiliyor.

Rapora göre, dünya nüfusunun yarısı ise 2050’de su kaynaklarına yeterli derecede ulaşamayacak.

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