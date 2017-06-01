STK'lardan Batman Üniversitesi Rektörüne Tepki

Batman’da faaliyet gösteren 20'e yakın STK tarafından son zamanlarda Batman Üniversitesinde üyelerine yönelik haksız uygulamaların yapıldığı iddia edilerek, Memur-Sen İl Başkanlığı Binasında yapılan ortak basın açıklamasıyla Batman Üniversite rektörüne tepki gösterdi.

STK’lar adına açıklamayı okuyan Memur-Sen Batman İl Başkanı Mehmet Ergin, Batman Üniversitesinin Rektörü çalışma barışını dinamitlediğini belirtti.

21 Ocak tarihinde Batman Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Aydın Durmuş’un göreve başladığı tarihten bu yana üniversiteyi geliştirmek adına hiçbir icraata imza atmadığını belirten Ergin, akademik ve idari personelin huzurunu kaçırmak adına büyük bir gayret içine girdiğini söyledi.

Batman Üniversitesi Rektörünün göreve başlamasının ikinci haftasında birkaç istisna dışında onlarca sekreter ve daire başkanının görev yerini değiştirdiğini ifade eden Ergin, “Bu değişiklikler hizmetin verimli bir şekilde yürütülmesi değil, tehdit ve gözdağı amaçlı yapılmıştır. Zira yer değişikliğinde personelin ihtisas alanı ve liyakati dikkate alınmamıştır. Daire başkanı ve sekreter konumundaki idari personelin tamamına yakınının yeri değiştiğinden büyük ölçüde idari boşluklar yaşanmıştır. Örneğin yüzlerce mezun durumdaki öğrencinin bilgi işlem sisteminden kaydı silinmemiş, bu öğrenciler üzerinden haksız kazanç sağlanmasına sebep olunmuştur. Bu büyük yolsuzluk ancak Cumhuriyet Savcılığına yapılan ihbarlar sonucu ortaya çıkmıştır. Yolsuzluk soruşturmasının yandaş idarecilere sıçramasından endişe eden Rektör ise, soruşturmayı sulandırmak veya sorumluluk sahibi olmayanlara yıkmanın gayreti içine girmiştir.” dedi.

"Bütün enerjisini personelin huzurunu kaçırmaya harcamıştır. Üniversitemizin Rektörü akademik ve idari personelin huzurunu kaçırmak için her yolu denemektedir." diyen Ergin, "Bilindiği gibi içinde bulunduğumuz dönem itibariyle en çok kullanılan argüman ise FETÖ ile irtibat kurulmasıdır. Önce sindirilmek istenen personel tespit edilmekte, arkasından birtakım mercilere sipariş verilerek suç üretilmektedir. Böylece kamu kurumları da töhmet altına sokulmakta, üretilen uydurma iddialarla öncelikle mütedeyyin camia olmak üzere yüzlerce personel hakkında soruşturma başlatılmaktadır. Soruşturmalar genellikle çok komik ve hukuki olmayan gerekçelere dayandırılmaktadır. Mağdur edilen personelin önemli bir kısmı Batman kamuoyunun yakinen tanıdığı, FETÖ ile uzaktan yakından ilişkisi bulunmayan ve FETÖ ile mücadelesiyle tanınan mütedeyyin kimlikli akademisyenlerdir.” şeklinde konuştu.

Açıklamanın sonunda Ergin, şunları kaydetti: “Rektörün atanmasını takip eden beş ay gibi kısa bir zaman diliminde cereyan eden olaylar üniversitemizi kaynayan kazana dönüştürmüştür. Beş aylık tablo göstermiştir ki, Aydın Durmuş’un ilimize ve üniversitemize sağlayabileceği hiçbir katma değeri bulunmamaktadır. İlimizin ve üniversitemizin yaşamakta olduğu sorunlardan kurtarılabilmesi konusunda ilgilileri ve kamuoyunu duyarlı olmaya davet ediyoruz.” (İLKHA)