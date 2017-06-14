Sosyal Medya Milli Serveti Yurt Dışına Taşıyor

Gökhan Ergöçün / Anadolu Ajansı

Uluslararası Sosyal Medya Derneği (USMED) Başkanı Said Ercan, sosyal medyada reklam pazarının on milyarlarca dolarlık büyüklüğe ulaştığını belirterek, "Türkiye'nin dış kaynaklı bu ağlara verdiği reklam ücretleri, milli serveti yurt dışına taşıyor." dedi.

Ercan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin sosyal medya kullanımında ilk beşte yer aldığını ve medya şirketlerine en çok para kazandıran ülkelerden biri olduğunu söyledi.

Kredi kartı bulunan herkesin sosyal medya üzerinden reklam verebileceğini anımsatan Ercan, "Markalı firmalar ve sivil toplum kuruluşları reklamlar için ciddi kaynak ayırıyor. Türk halkına dönük reklamlar için yurt dışı kaynaklı mecralara yüksek miktarlarda ödeme yapılıyor. Sosyal medyada reklam pazarı on milyarlarca dolara ulaştı. Türkiye'nin dış kaynaklı sosyal medya ağlarına verdiği reklam ücretleri, milli serveti yurt dışına taşıyor." diye konuştu.

Ercan, Çin ve Rusya gibi ülkelerin kendi sosyal ağlarını oluşturarak ABD merkezli platformları yasakladığına dikkati çekti.

Bu alanın reklam boyutunun iyi bilinmesi gerektiğine işaret eden Ercan, "Sosyal medya uzmanlığı günümüzün en çok aranan mesleklerinden biri fakat tam anlamıyla bilinmiyor. Türkçe bilmek, Türkçe öğretmeye yetmez. Her sosyal medya kullanıcısı uzman değil. Bu işin özellikle reklam boyutunun çok iyi bilinmesi gerekiyor. Düşük bütçeyle yüksek verim alınması çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

50 milyar dolarlık reklam pastası oluşacak

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Halka İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Ebru Özgen de sosyal medyadaki yoğun etkileşime dikkati çekerek, "İnsanlar her an içerik üretiyorlar ve alıyorlar. Bu durumda her an ve her saniye bu kitleye ulaşmak mümkün.” dedi.

Sosyal medyanın insanların bir araya gelme ve örgütlenme biçimlerini değiştirdiğini anlatan Özgen, "Bu ortamın kendi dinamikleri var. Herkes kendi medyasını yönetiyor, kendi bilgisini üretiyor ve yayıyor. Burası manipülasyona açık, yanlış bilgilendirmenin ve kara propagandanın rahatlıkla yapılabileceği bir ortam." diye konuştu.

Özgen, sosyal medyadaki reklam pastasına da işaret ederek, şunları kaydetti:

"Ticaret internet üstünden büyümeye devam ediyor. 2020'li yıllara gelindiğinde sosyal medyada yapılan reklam harcamaları 50 milyar doları bulacak. Sosyal ağlar yeni iş olanakları oluşturuyor. İnternet dünyası ciddi bir ekonomi ve sınırsız bir kaynak."

"İnsanlar sesini duyurmak için sosyal medyayı kullanıyor”

İletişim Uzmanı Yalçın Arı da dünya genelinde 1,6 milyar insanın elektronik ticaret sistemlerini kullandığını belirtti.

Türkiye'de sosyal medyayı mobil araçlarla kullanan kişi sayısının son bir yılda yüzde 17 arttığına dikkati çeken Arı, "Kullanıcılar günde ortalama 7 saatini bilgisayar karşısında, 3 saatini ise telefonda internete bağlı geçiriyor." ifadesini kullandı.

Arı, günümüzde geleneksel medyanın güvenlik, terör, toplumsal baskı, hükümet politikaları, kişisel çıkarlar gibi sebeplerle sorunlar yaşadığını belirterek, "Bütün bu nedenlerden dolayı insanlar kendi seslerini duyurmak için sosyal medyayı kullanıyor. Yeri geldiğinde örgütlenip beğenmedikleri bir kanun tasarısını Meclisten geri çektirebiliyorlar" diye konuştu.

Her dakika 29 milyon WhatsApp mesajı

Medya araştırma şirketi Hootsuite ile We Are Social isimli ajansın birlikte yaptığı araştırmaya göre, Ocak 2017 itibarıyla 7,5 milyarlık dünya nüfusunun yarısı internet erişimine sahip bulunuyor.

İnternet erişimine sahip olanların 2,8 milyarlık kesimi de sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor. Türkiye'de ise nüfusun yüzde 60'lık kesimini oluşturan 48 milyon insan internet kullanırken sosyal medya ağlarına giriyor.

Pazarlama şirketi Smart Insights'a göre dünya üzerinde 1,9 milyar insan Facebook'u, yaklaşık 1 milyar insan da WhatsApp'ı kullanıyor. 2016 yılında her 60 saniyede atılan WhatsApp mesajı sayısı, iki yıl öncesine göre yüzde 139 artışla 29 milyona ulaştı. Aynı dönemde dakika başı Google araması ise yüzde 58 artışla 3,8 milyonu buldu.

Araştırma, kullanıcıların 2016 yılında dakikada 3,3 milyon Facebook iletisi ile yaklaşık 450 bin tweet mesajı attığını gösterdi.