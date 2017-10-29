Somali’deki Bombalı Saldırı: Ölü Sayısı 18’e Yükseldi

Somali’nin başkenti Mogadişu’da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıyla ilgili konuşan emniyet yetkilisi Muhammed Hüseyin, Mogadişu’daki Hamruveyni Mahallesi’nde bulunan Naso Hablod otelini hedef alan canlı bomba saldırısında ölenlerin sayısının 18’e yükseldiğini söyledi.

AA’da yer alan habere göre, Hüseyin, 30’dan fazla kişinin yaralandığı saldırıda iki patlama yaşandığını belirtti.

Saldırıyı düzenleyenlerden birinin üzerindeki bomba yüklü yeleği patlattığını aktaran Hüseyin, ilk patlamadan sonra saldırıyı düzenleyenler ile otelin güvenlik görevlileri arasında silahlı çatışma çıktığını ifade etti.

Hüseyin, saldırıyı düzenleyenlerden ikisinin güvenlik görevlileri tarafından vurularak etkisiz hale getirildiğine işaret ederek diğerlerinin attıkları el bombasıyla otelin elektriğini kestiğini anlattı.

Emniyet kaynaklarına göre ilk patlamanın ardından Meçhul Asker Meydanı ve eski parlamento binası yakınlarında park halindeki bomba yüklü bir araç infilak etti.

Yerel kayaklardan alınan bilgiye göre, otelde Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu ile yapacakları toplantı için bölgelerden Mogadişu’ya gelen heyetler bulunuyordu.

İlk saldırının sorumluluğunu eş-Şebab örgütünün üstlendiği ancak ikinci saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadığı kaydedildi.