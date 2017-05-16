Siyonist Zindanlarda Açlık Grevindeki 76 Esir Hastanelere Kaldırıldı

Bugün (16 Mayıs Salı) ikindi vakitlerinde işgal rejiminin cezaevleri işleri yönetimi tarafından Ofer Hapishanesi'nde açlık grevine katılan esirlerden 76 kişiyi cezaevlerinin revirlerine veya çevredeki hastanelere kaldırdığı; bu arada esirlerin liderlerinden ve açlık grevinin de öncülerinden olan Mervan El-Bergusi'nin su içmeyi durdurduğu haber verildi.

Esirler ve Özgürleştirilenler Heyeti adına yapılan açıklamada açlık grevindeki 76 esirin civardaki muhtelif hastanelere ve revirlere kaldırıldığını bildirdi.

Dün yapılan açıklamada da Ofer Cezaevi'nde esirlerden 36 kişinin Hedarim Hastanesi'ne kaldırıldığı bildirilmişti. Ancak dün kaldırılanların bazılarının henüz açlık grevinde olmadıkları ifade edildi.

Esirlerin ve Özgürleştirilenlerin İşleri Heyeti Başkanı İsa Karakı' esirlerin lideri ve otuz günden beri açlık grevinde olan Mervan El-Bergusi'nin, işgal yönetiminin açlık grevindeki esirlerin isteklerine herhangi bir karşılık vermemesi sebebiyle su içmeyi de bıraktığını söyledi.

Bergusi, Avukat Hıdır Şukeyrat'ın kendisini ziyaret etmesi esnasında yaptığı açıklamada işgal yönetiminin esirlerin isteklerini gündemine almaması durumunda su içmeyi bırakabileceğini söylemişti. Konuyla ilgili açıklamada bu durumun açlık grevinin tehlikeli bir sürece girdiğini gösterdiği ifade edilmişti.