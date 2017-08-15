Sivas Özgür-Der Bangladeş’te İki Su Kuyusu Açtı

Konuyla ilgili sitemize açıklamada bulunan Sivas Özgür-Der yetkilileri şunları kaydetti:

“Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği (Özgür-Der) Sivas Şubesi’nin öncü isimlerinden, zahidliği ve ahlakıyla öne çıkmış Mahmut Arslan ağabeyimizi yakalandığı kanser hastalığı nedeniyle 6 Ocak 2015 günü kaybetmiştik. "Sivas Özgür-Der'in Ebuzer'i" olarak anılan, ibadetlerine, infakına ve mücadelesine şahit olduğumuz Mahmut Arslan ağabeyimizin ardından, dernek yönetimi tarafından su kuyusu yaptırılması kararı alındı. Bu bağlamda bir takvim oluşturulup çalışmalara başlandı.

Özgür-Der gönüllüsü ablalar tarafından oluşturulan gruplarca mantı, içli köfte ve sulu köfte gibi el emeği yemekler yapılıp satılamaya başlandı. Sonrasında başörtüsü, çamaşır daha neler neler satıldı ve parasıyla kuyu fonu oluşturuldu. Gayret, alınteri ve tarifsiz emeklerle oluşturulan bu hale ile Bangladeş’te iki adet su kuyusu tamamlandı. İçerisinde kuyu, depo, iki tuvalet ve abdesthane olan bu kuyulardan ilki Bangladeş’in Dhaka şehrinin Dalal Bazar, Sadar, Laxmipir isimli köyünde yaptırıldı. Diğer kuyu çalışması ise yine Dhaka şehri yakınlarında Dhaganbhuina, Feni köyünde tamamlandı. İnsani Yardım Vakfı ve bölge partneri İslamic Aid tarafından yaptırılan bu kuyular nedeniyle yetkililere ayrıca teşekkür ediyoruz.

Özgür-Der Sivas Şubesi’nin hasenat çalışmalarının bir boyutunu oluşturan kuyu çalışmaları devam edecek gibi görünüyor. Yeni hedef Sivas Olayları nedeniyle haksız yere 24 yıldır zindanlarda tutulan Sivas’taki İslami mücadelenin önemli isimlerinden Cafer Tayyar Soykök adına temiz suya ulaşılamadığı için binlerce insanın öldüğü ve halen yaklaşık 400.000 insanın kolera hastalığına yakalandığı Yemen’de bir su kuyusu yapılması için çoktan kollar sıvandı bile. Yıl sonuna kadar hayırlı haberler ulaşmasını bekliyoruz. Sivas’ta gerek Suriyeli ailelerin ihtiyaçları bağlamında gerekse de kuyu projelerine katkıda bulunan duyarlı kardeşlerimize teşekkür ediyoruz.”