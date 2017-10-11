Sınavı Geçersiz Sayılan Astım Hastası Hayaline Kavuştu

Nefes açıcı tüple girdiği gerekçesiyle Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) geçersiz sayılan ve Kamu Denetçiliği Kurumuna yaptığı başvuru sonrası üniversite hayaline kavuşan astım hastası Zehra Betül Baş, kuruma teşekkür mektubu gönderdi.

Tokat'ta YGS'ye giren astım hastası fen lisesi öğrencisi Baş, tüp ilaçla salona girdiği gerekçesiyle sınavının iptal edilmesini taşıdığı KDK tarafından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) ile yapılan görüşmeler sonrasında üniversiteye girmeye hak kazandı.

Sınavı geçerli sayılan Baş, yaptığı tercih sonrasında bir üniversitenin psikoloji bölümüne yerleştirildi.

Üniversite hayallerine KDK'nin "dostane çözüm" kapsamındaki görüşmeleri sonrasında kavuşan Baş, kuruma mektup gönderdi.

Baş, mektubunda çok istediği psikoloji bölümünde eğitim görmesini KDK'ye borçlu olduğunu ifade ederek sınavının geçerli sayılması dolayısıyla Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ve kurum çalışanlarına teşekkür etti.

"Olmayı hayal ettiğim yerdeyim"

Baş, mektubunda, şu ifadelere yer verdi:

"Kamu Denetçiliği Kurumuna çok minnettarım. Benimle birlikte benzer durumda birçok arkadaşın da onların sayesinde sınavı geçerli sayıldı, o arkadaşlar için de ayrıca minnettarım. Ben şimdi istediğim, olmayı hayal ettiğim yerdeyim."

AA