Sierra Leone’deki Afette Ölü Sayısı 350’yi Geçti!

Batı Afrika ülkesi Sierra Leone’de İletişim Bakanı Yardımcısı Cornelius Deveaux, düzenlediği basın toplantısında, ülkesindeki felaketi “trajedi” olarak niteledi.

AA’da yer alan habere göre, toprak altından hâlen ceset çıkardıklarına dikkat çeken Deveaux, sayının net olmadığını ancak çok sayıda kişinin kayıp olduğunu kaydetti.

Deveaux, “Morglar şu anda kapasitesini aştı. Kolera salgını tehlikesini atlatmaya çalışıyoruz. Şu ana kadar 350’nin üzerinde cesede ulaştık.” dedi.

Cumhurbaşkanı Ernest Bai Koroma da, katıldığı televizyon programında, arama kurtarma çalışmalarını koordine etmek amacıyla yardım ve kayıt merkezleri kurduklarını belirtti.