Sağlık Bakanı Recep Akdağ, “Sezaryen konusunda ciddi yaptırımlara hazırlık yapıyoruz. Sezaryen oranı gereksiz yere yüksek olan hastanelere ve hekimlerimize birtakım yaptırımlar gelecek.” dedi.

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, “Ordu İli Sağlık Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı”nın ardından bir gazetecinin sezaryenle doğum ve anne ölümlerine ilişkin sorusu üzerine, Türkiye’de anne ölümlerini ciddi ölçüde azalttıklarına dikkat çekti.

AA’da yer alan habere göre, Akdağ, bundan sonraki mücadelenin de aynen süreceğini vurgulayarak, “Sezaryen konusunda da ciddi yaptırımlara hazırlık yapıyoruz. Sezaryen oranı gereksiz yere yüksek olan hastanelere, aynı şekilde sezaryen oranı gereksiz yere yüksek olan hekimlerimize birtakım yaptırımlar gelecek.” diye konuştu.

“Gereksiz Yere Sezaryen Yapan Hekimler Eğitime Alınacak”

Sezaryen oranı yüksek olan ve gereksiz yere sezaryen yapan hekimlerin tespit edilmesi durumunda, normal doğum tecrübelerini arttırmak üzere eğitimlere alacaklarını belirten Akdağ, “Sezaryeni gereksiz yapan hastaneler için de mevzuatın bize verdiği yetkiler çerçevesinde ve hukuki çerçevede kuruma cezalar vereceğiz. Çünkü artık bıçak kemiğe dayanmış bir iş.” ifadelerini kullandı.

Sezaryenin Zararları

Akdağ, dünyada sezaryen oranları açısından Türkiye’nin birinci sıraya yerleştiğine işaret ederek, şöyle devam etti:

“Sezaryen hem anne için hem de bebeği için gereksiz yapıldığında ölüm riskini arttıran, annenin konforunu bozan, bebeğin de sonraki hayatı boyunca sağlığını olumsuz etkileyen bir husus. Çok yakın zamanda Harvard Üniversitesi’nden bir bilimsel açıklama çıktı. Sezaryenle doğan bebeklerde şişmanlık oranı daha yüksek. Aynı şekilde enfeksiyon oranları yüksek. Buna benzer birçok örnek daha var. Dolayısıyla bu sezaryen meselesinde bütün kurumlarda ama özellikle özel sektöre ait kurumların ve hastanelerin itina etmesi gerekiyor. Bu meselenin üzerinde biz ısrarla durmaya devam edeceğiz.”