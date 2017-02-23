Şeyh Ömer Abdurrahman'ın Cenazesi Cemaliye’de Toprağa Verildi

Esir olduğu ABD zindanlarında hayatını kaybeden Ömer Abdurrahman'ın Mısır'daki cenaze merasimine binlerce kişi katıldı.

Amerika’da hayatını kaybeden Mısır'daki Cemaat-i İslamiye’nin kurucusu ve manevi lideri Ömer Abdurrahman’ın cenazesi bugün yatsı namazına müteakip Mısır’ın Dekahliye şehrinin Cemaliye ilçesinde toprağa verildi.

Sevenleri ve ailesi tarafından bugün havaalanında karşılanan Abdurrahman'ın naaşı memleketine götürüldü. Cenazenin Kahire'den Dekahliye'ye götürülüşü esnasında oluşan konvoya onlarca otomobil eşlik etti.

Mısır polisinin yoğun güvenlik önlemlerinin aldığı cenaze merasimine, İslami Hareket’in binlerce üyesi de katıldı. Cenaze namazını, Mücahitlerin Şeyhi olarak bilinen Şeyh Hafız Selame kıldırdı.

Cenazeye katılanların, “Vatanına hoş geldin ey şehit”, “Elveda aziz şeyhimiz” ve “Mekanın Cennet olsun” yazılı pankartlar taşıdığı gözlendi.

ABD'de tutulduğu hapishanede 18 Şubat'ta hayatını kaybettiğinin duyurulmasından birkaç önce AA muhabirine konuşan oğlu Halid, babasının hayatından endişe ettiklerini söylemişti.

Cemaat-i İslamiye'nin siyasi kolu İmar ve Kalkınma Partisi Basın Müsteşarı Halid eş-Şerif de yaptığı yazılı açıklamada, Trump'ın yönetimi devralmasının ardından ABD yönetiminin Şeyh Ömer Abdurrahman'a yönelik aldığı "keyfi uygulamaları" kınamıştı.

Açıklamada, ABD yönetiminin Abdurrahman'ın kullandığı radyo cihazının yanı sıra ilaçlarına el koyarak hayatını tehlikeye attığı belirten Şerif, "Şeyh Abdurrahman, çarşamba günü ailesini arayarak sağlık durumunun kötüye gittiğini, bunun belki de son konuşması olabileceğini söylemiş." ifadelerini kullanmıştı.

AA