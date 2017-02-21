Rusya’nın Birleşmiş Milletler Temsilcisi Çurkin Öldü

Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vitaliy Çurkin’in öldüğü bildirildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 21 Şubat doğumlu Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vitaliy Çurkin’in doğum gününden bir gün önce 64 yaşında görev yeri olan New York’ta öldüğü belirtildi.

Çurkin, 8 Nisan 2006’dan beri Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi olarak görev yapıyordu.

Suriye Tasarılarında Veto İçin Eli Hep Havadaydı

Rusya’nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Çurkin, Suriye ve Ukrayna krizlerinde BM Güvenlik Konseyi’ne damga vuran tartışmalarda hep ön plandaydı.

Ülkeler arasındaki görüş ayrılıkları nedeniyle, BM Güvenlik Konseyi birçok kez Batılı ülke temsilcileri ile Çurkin arasındaki söz düellolarına sahne oldu.

BMGK’ya getirilen birçok Suriye tasarısında veto için hep Çurkin’in eli havadaydı.

Kesin Ölüm Nedeni Açıklanmadı

Rusya’nın BM Daimi Temsilciliği görevini 2006 yılından itibaren yürüten Vitaly Çurkin, dün sabah Rusya misyonunda aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.

Kalp krizi geçirdiği duyurulan Churkin’in kesin ölüm nedenine ilişkin henüz resmî bir açıklama yapılmadı.